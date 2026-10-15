La inflación mayorista en EEUU por encima de las expectativas en septiembre

La inflación mayorista en Estados Unidos superó ampliamente las previsiones de los analistas en septiembre, con su mayor alza interanual desde 2022, debido al aumento de los precios de la gasolina por el conflicto en Oriente Medio, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

El índice de precios al productor (IPP) aumentó 6,3% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, muy por encima del 5,5% que calculaba la firma MarketWatch.

Estas cifras se conocen al día siguiente de la publicación del índice de precios al consumidor para septiembre, de 3,7% interanual, también elevado, y constituyen un desafío para el presidente Donald Trump antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El aumento de los precios mayoristas de septiembre con respecto a agosto también fue el mayor desde diciembre de 2022, al registrar 1,3% frente al 0,5% del mes anterior.

La mitad del incremento de septiembre en el costo de los bienes puede "atribuirse a los precios de la gasolina, que saltaron 20,3%", indicó el informe del Departamento de Trabajo.

"También aumentaron el diésel, las verduras frescas y secas, el combustible para aviones, el servicio de electricidad residencial y el petróleo crudo", agregó.

Sin embargo, el gasto de los consumidores se mantiene.

Según un informe del Departamento de Comercio publicado también este jueves, las ventas minoristas crecieron 0,8% mensual en septiembre.

Estas cifras, que están ajustadas por factores estacionales pero no por inflación, probablemente reflejan los fuertes aumentos de los costos de la energía.

El gasto de los hogares siguió aumentando en restaurantes y bares, y se incrementó de forma marcada en las estaciones de servicio.