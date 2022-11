La insólita respuesta de Carlos a Lady Di ante una pregunta sobre su vida íntima: ¿Por qué no te acuestas conmigo?

escuchar

Pese a que las series de televisión que cuentan la vida de Diana Spencer son en gran parte ficción, están basadas en hechos reales, muchos de ellos dolorosos, y a veces anuncian el fin del matrimonio con el príncipe Carlos de Inglaterra desde el mismo día que se celebró la boda. Recientemente, un nuevo libro revela que la relación entre ellos era tan tormentosa que incluso los oficiales de protección real estaban alertas de que alguno resultara lastimado.

En The King: The Life of Charles III, del periodista estadounidense Christopher Andersen, se describen escenas verdaderamente violentas, todo gracias al relato de uno de los ayudantes del entonces príncipe de Gales. Además, cuenta sus insólitas exigencias al momento de comer y vestirse.

El rey: La vida de Carlos III

En el texto, que será publicado el 8 de noviembre, el hombre recuerda que vio a la entonces princesa “lanzar calificativos y burlarse de la obsesión de su esposo con la ‘triste’ Camilla”, escribe Andersen. La pareja contrajo matrimonio en 1981 y, de acuerdo con algunos informes, Carlos sintió la presión de su padre, el príncipe Felipe, para casarse y le molestó que Diana se riera durante la propuesta. Luego opinó que aquella reacción fue “inmadura y desconcertante”.

Diana, que tenía 12 años menos, rápidamente se dio cuenta de que su prometido estaba enamorado de su amante, Camilla Parker-Bowles. A partir de la boda, comenzó una etapa en la vida de ambos que los haría sentir atrapados y miserables. “Consumidos por la ira y la frustración, tanto la novia como el novio lloraron por separado hasta quedarse dormidos la noche anterior a la boda”, escribe Andersen.

Carlos, Príncipe de Gales, y Diana, Princesa de Gales en los terrenos del Castillo de Balmoral, Escocia, durante su luna de miel, 19 de agosto de 1981 Central Press - Getty Images

En ese sentido, en el libro se describen escenas insólitas, como cuando el ayudante de Carlos presenció cómo Diana “literalmente perseguía a su esposo por los pasillos, escaleras arriba y de habitación en habitación” en la casa de campo de él en Highgrove.

Diana le exigía a Carlos que compartieran en la intimidad, pero él se negaba. “¿Por qué no te acuestas conmigo?”, se dice que ella le pregunto, quien “había decidido de forma unilateral pedir un alto a la vida sexual entre ambos”. Esto ocurrió luego del nacimiento del príncipe Harry en 1984.

La princesa y el príncipe de Gales saludan desde su carruaje el día de su boda en Londres, en esta foto de archivo del 29 de julio de 1981 Archivo

Sin embargo, las excusas y la distancia de Carlos se mantuvieron incólumes ante las exigencias de su esposa. En el texto, se revela que en algún momento el príncipe respondió de manera sarcástica: “No lo sé, querida. Creo que podría ser gay”.

Pero no todo quedó en respuestas vacías que solo buscaban ocultar el romance que Carlos mantenía con Camilla. El guardaespaldas de los príncipes de Gales estaba verdaderamente preocupado, ya que los enfrentamientos entre ellos “eran tan crudos que ‘la violencia parecía inevitable’”, reseña Andersen.

Tras años de romance, Carlos y Camilla se casaron en 2005

Tal era la severidad de las peleas, que el equipo de seguridad personal se mantenía en alerta durante los momentos de discusiones por miedo a que, en el calor del momento, “alguno de ellos tomara una decisión basada en las emociones y decidiera suicidarse, asesinar o ambos”.

Tras años de infelicidad e infidelidad, la pareja decidió separarse en 1992 y se divorciaron cuatro años después, tan solo un año antes que Diana falleciera trágicamente en un accidente automovilístico en París. En febrero de 2005, Carlos anunció que se casaría con su amante, Camilla Parker-Bowles, quien actualmente es reina del Reino Unido.

LA NACION