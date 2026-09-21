La jefa de la diplomacia europea pide mantener la política de sanciones contra Rusia

La jefa de la diplomacia europea instó el lunes a los países miembros de la UE a mantener la política de sanciones contra Rusia, mientras continúan las discusiones sobre la posibilidad de levantar medidas contra dos oligarcas rusos.

Las sanciones contra Rusia siguen siendo "el núcleo" de la política europea para ejercer presión sobre Moscú y poner fin a la guerra en Ucrania, declaró Kaja Kallas durante una conferencia de prensa en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU.

"Algunos Estados miembros han pedido retirar de la lista a ciertas personas, y por eso estas discusiones están en curso en este momento", subrayó, y expresó su esperanza de que concluyan pronto. "Necesitamos claramente estabilidad, es decir, que las sanciones se mantengan en vigor durante más tiempo. Por eso también estamos trabajando en un nuevo paquete de sanciones", añadió.