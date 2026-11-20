La lucha contra el crimen organizado dividió este viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA), una parte de cuyos miembros decidió reforzar su colaboración mutua en virtud de un mecanismo de defensa colectivo que data de la Guerra Fría.

Catorce países que firmaron en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se mostraron a favor de una resolución para examinar "posibles acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada" contra los cárteles de la droga y las organizaciones del crimen organizado.

Esos catorce países se reunirán posteriormente para debatir esas medidas, tras la aprobación de esa resolución durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

Brasil, México y Uruguay encabezaron la oposición a esta resolución, que, por reglamento, solo fue votada por los 18 países en el seno de la OEA adherentes y miembros activos del TIAR.

La OEA tiene 32 miembros en la actualidad, y a su vez una mayoría de la organización es parte del TIAR, fundado en Río de Janeiro, básicamente como un instrumento de ayuda mutua frente al comunismo.

Brasil y Uruguay forman parte del TIAR, y votaron en contra de la resolución, al considerar que la lucha contra el crimen organizado, aun siendo un peligro esencial para la región, no amerita invocar un tratado de defensa.

México, que se retiró del TIAR en 2002, no pudo votar, así como otros países como Canadá, Bolivia o Ecuador, que sin embargo presidía la reunión del Consejo Permanente de la OEA.

"La respuesta hemisférica a la delincuencia organizada transnacional no puede depender de un instrumento concebido en el marco de la Guerra Fría", alertó el representante mexicano en la reunión, Alejandro Encinas.

"Uruguay entiende y no minimiza los impactos y afectaciones que el crimen organizado genera", añadió el embajador uruguayo, Edison Lanza.

"Pero ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país" añadió.

Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump acuño el término "narcoterrorismo" al inicio de su nuevo mandato, es uno de los países que defendió votar esta resolución.

"Cada Estado de las Américas, especialmente aquellos que luchan con todas sus fuerzas contra cárteles de la droga que controlan vastas extensiones de territorio, debería aplaudir nuestra acción de hoy, no condenarla ni socavarla" criticó el representante estadounidense, Michael Kozak.

"Al centrarnos en el narcoterrorismo, nos estamos uniendo en torno a un enemigo común e indiscutido cuyas actividades ponen en peligro a todo el continente" añadió.

"El TIAR no fue diseñado para abordar conjuntamente problemas de seguridad interna ni amenazas a la seguridad de carácter primordialmente policial" insistió el representante uruguayo.

"El hemisferio no puede seguir enfrentando por separado organizaciones criminales que operan sin fronteras" replicó por su parte la embajadora colombiana, Adriana Maldonado.

- Los antecedentes -

El TIAR fue invocado, dentro de la OEA, para condenar el apoyo cubano a un intento de invasión de la República Dominicana en 1959.

Cuba acabó siendo expulsada de la OEA a causa de esa invocación del TIAR.

La guerra de las Malvinas, en 1982, también provocó un agudo debate en el seno de la OEA, y Argentina también invocó el TIAR, aunque Estados Unidos optó finalmente por apoyar al Reino Unido en ese conflicto.

La crisis política en Venezuela también llevó a invocar el TIAR en 2019.

Los catorce países que aprobaron la resolución tienen ahora 75 días para convocar una reunión para debatir exactamente cómo se perfila esa cooperación.

Una quincena de países ya crearon en marzo, bajo el liderazgo de Washington, el denominado Escudo de las Américas contra el crimen organizado.

Al presentar el debate en el seno de la OEA, los países integrantes del Escudo quieren ahora involucrar a toda la región en las discusiones.

Colombia recordó sin embargo que "la declaración del Escudo de las Américas, y esta convocatoria, no consstituyen en si mismas una autorización para el ingreso, tránsito ni permanencia de fuerzas extranjeras (...) en territorio colombiano".

El Consejo de Seguridad de la ONU será informado de las conclusiones, precisa la resolución.