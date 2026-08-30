La mexicana Zarazúa cae eliminada en maratónico debut en el US Open

Tras dos brillantes estrenos los años anteriores, la tenista mexicana Renata Zarazúa tropezó este domingo frente a la rusa Polina Iatcenko en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Iatcenko, número 160 de la WTA, remontó un set en contra ante Zarazúa (74º) para imponerse por 4-6, 6-4 y 7-6 (10/7) en una batalla que se prolongó tres horas y 27 minutos.

La mexicana, que contó con el aliento de sus compatriotas en Nueva York, cerró así el año sin ningún triunfo en los cuatro torneos de Grand Slam.

En Flushing Meadows había superado el debut en sus dos apariciones anteriores, con triunfos ante rivales de entidad.

En 2024 emboscó a la francesa Caroline Garcia y el año pasado a la estadounidense Madison Keys, que esa misma temporada se había coronado en el Abierto de Australia.

Zarazúa, que en ambas ocasiones fue eliminada en segunda ronda, partía el domingo como favorita ante Iatcenko, que debutaba en el torneo después de ganarse la plaza en la clasificación.

Pero a la jugadora rusa, de 22 años, le rindió frutos su agresivo tenis pese a que acumuló 85 errores no forzados, por 54 de Zarazúa.

La menuda tenista de Ciudad de México, de 28 años, se apoderó con seguridad del primer set y dominaba por 3-1 el segundo, pero Iatcenko redobló su estrategia incluso con unos problemas en la pierna derecha por los que tuvo que ser atendida varias veces.

En el set final, Zarazúa también fue la primera en quebrar y, con 5-4 a favor, sirvió para ganar pero Iatcenko volvió a mantenerse en pie y forzó el super tiebreak, en el que prevaleció bajo los gritos de "sí se puede" de los aficionados mexicanos.

La jugadora rusa enfrentará en segunda ronda a la ganadora del duelo entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y número uno mundial, y la colombiana María Camila Osorio.