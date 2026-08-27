La MLS suspende un partido al entrenador del Inter Miami de Messi

Con su futuro en entredicho, el entrenador del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, recibió este jueves un partido de suspensión por la MLS debido a reiterados retrasos del equipo de Messi en saltar al césped.

En un comunicado, la liga norteamericana (MLS) informó de la suspensión de Hoyos así como la aplicación de multas de importe no revelado para el timonel y para el propio Inter Miami.

Las normas de la MLS "establecen que todos los clubes deben estar en el campo y listos para jugar en el horario programado de inicio del primer y segundo tiempo", explicó la competición.

"Los clubes de la MLS y los entrenadores en jefe están sujetos a multas que van escalando y a la suspensión del entrenador en jefe por violaciones reiteradas" a esta regla, agregó la liga.

Hoyos, de 63 años, cumplirá el castigo en la jornada del sábado ante CF Montreal.

El técnico, en cualquier caso, podría haber dirigido ya su último partido con el Inter, ya que su continuidad está seriamente en entredicho por una reciente crisis de resultados.

En sus últimos cinco partidos, el Inter ha registrado cuatro derrotas y un empate entre la MLS y la Leagues Cup, torneo del que quedó eliminado en la fase de grupos tras ser finalista el año pasado.

En la MLS, Miami tiene ahora al líder de la Conferencia Este, Nashville, a 10 puntos de distancia con 13 jornadas por disputar hasta el fin de la temporada regular.

Hoyos asumió el banco de Miami en abril tras la súbita dimisión de Javier Mascherano, quien solo meses antes había guiado a la franquicia hasta el primer título de liga de su historia.