La modelo con síndrome de Down que hace historia en Victoria’s Secret: “No hay límites”

Una mujer con síndrome de Down pasó a la historia al convertirse en modelo de Victoria’s Secret. Se trata de la puertorriqueña Sofía Jirau, quien recientemente compartió la noticia con sus más de 150 mil seguidores en redes sociales. Con su distintivo lema “por dentro y por fuera no hay límites”, la joven demostró que no existen impedimentos cuando se trabaja por una meta.

“Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto… ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria’s Secret! Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos”, expresó Jirau en su cuenta de Instagram, donde comparte fotos de su trabajo como modelo profesional.

La modelo compartió su emoción con sus seguidores en redes sociales (Crédito: Instagram/@sofiajirau)

Asimismo, acompañó el emotivo mensaje con una foto suya en blanco y negro que forma parte de una campaña de inclusión que comercializa la marca, conocida como Love Cloud Collection, que comparte con modelos como Hailey Bieber y Taylor Hill. “¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó!”, agregó en el posteo, donde además remarcó que “no existen los límites”. En menos de 24 horas, la imagen sumó más de 30.000 Me gusta.

En ese sentido, Sofía también compartió un video en sus historias donde mostró un catálogo de la nueva colección. “¡Estoy en la portada!”, expresó la boricua con emoción.

La modelo con síndrome de Down que hace historia en Victoria’s Secret

Nacida en 1996, desde niña Sofía quería estar en la pasarela. Por eso su madre la inscribió en una escuela de modelos de San Juan en Puerto Rico. Sin embargo, no fue sino hasta 2019 que la vida de la joven cambió por completo cuando su sueño se volvió realidad y desfiló para Kelvin Giovannie y otros diseñadores puertorriqueños. Luego, y gracias a la diseñadora Marisa Santiago, se catapultó al escenario internacional.

En ese sentido, la joven de 25 años abrió su propia página web, donde expresó una de su premisas principales: “Sueño con ser una modelo profesional y viajar el mundo. Quiero demostrarle a todos que no tengo límites”.

El lema de Sofía Jirau: "los límites no existen" (Crédito: sofiajirau)

Sofía, quien también quiere ser actriz y modelar en Europa, se destacó por cumplir cada punto en su lista de deseos. En 2020, con una publicación en la que se podía leer la frase “ser diferente es normal”, Jirau le demostró al mundo cómo logró convertirse en la revelación de la Semana de la Moda de Nueva York, según consignó Los Angeles Times. Desde aquel momento, su historia formó parte de los medios y revistas especializadas a nivel internacional, como Vogue y People.

Por último, y de la mano por su amor por el fashion, también lleva adelante su proyecto empresarial con el que aspiró conquistar grandes escenarios en el mundo de la moda. Gracias a una fundación que invierte en emprendimientos desarrollados por personas con síndrome de Down, creó Alavetth, una marca que vende suéteres, sombreros y accesorios para el hogar, y no descarta profundizar aún más en esta faceta.