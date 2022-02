Los looks de Rihanna, Kylie Jenner y otras celebridades de Hollywood para San Valentín: jugadas y de rojo

Este comienzo de semana le dio inicio a San Valentín y muchas celebridades de Hollywood se tomaron esta fecha para aprovechar a lucir sus jugados looks sensuales y con el color característico del día: el rojo. Sacar el lado más sexy es una tradición en esta celebración, y así las modelos más reconocidas del ambiente recibieron el día de los enamorados en sus redes sociales.

La jueza del programa Britain’s Got Talent, Amanda Holden deslumbró a sus casi dos millones de seguidores en Instagram con una fotografía donde posó con una lencería de encaje color rojo y con una rosa del mismo tono sostenida sutilmente con sus manos. A sus 50 años, la presentadora de televisión lució sus curvas y se llevó cientos de elogios. “Fantástica y hermosa”, escribió un usuario. “Mujer de rojo y brillante”, comentó otro internauta.

Amanda lució un conjunto color rojo a sus 50 años Captura Instagram

Por otro lado, la exitosa cantante Rihanna desató millones de reacciones al mostrar su figura con un conjunto lleno de transparencias, a días de anunciar que está embarazada de su primer hijo con el rapero A$AP Rocky. En la serie de imágenes, la artista miró a un costado de la cámara y vistió un mono de encaje color bordó y medias a juego para sumar con su atractivo deslumbrante.

Rihanna recibió San Valentín con un conjunto de encaje, a días de anunciar que está embarazada Captura Instagram

Beyoncé, por su parte, optó por un vestido de látex y sacó su lado más sexy con algunas partes del cuerpo al descubierto. Con ese escenario, mostró sus piernas tonificadas que se remarcan más con sus glamorosos tacos color rojo.

Beyoncé lució un vestido rojo con tacones que hacen juego para la ocasión Captura Instagram

Si se trata de la protagonista de Keeping Up With The Kardashians, Kylie Jenner, posó acostada en una cama con un vestido color rosado que llevaba un corazón en el centro. Lo acompañó con unas mangas a tono y unos tacos de tiras rojas. “Mi colección de San Valentín”, tituló en la imagen que compartió en sus redes sociales para dar a conocer algunos de los conjuntos de su marca de lencería.

Kylie Jenner aprovechó para promocionar su marca de lencería Captura Instagram

A diferencia del resto, Bella Hadid rompió con el rojo del amor y se exhibió con un conjunto color negro para recibir a cupido en este 14 de febrero. Así, la supermodelo demostró que también se puede brillar con otros outfits. Con tirantes y un porta ligas, la joven mostró su lado más sensual.

Bella Hadid lució un conjunto que mostró su lado más sensual Captura Instagram

Por otro lado, la estrella de Transformers, Megan Fox, aprovechó para dar a conocer la ropa interior que sacó al mercado y se lució al frente de un espejo con una pieza transparente con detalles en su escote. Combinó el look con tonos bordó y medias que dejaron entrever su figura.

El look de Megan Fox para recibir San Valentín Captura Instagram

En tanto, Elizabeth Hurley, otra de las modelos más reconocidas del ambiente de Hollywood, sorprendió a sus fanáticos exhibiendo una bikini color rojo. Si bien la imagen data de una producción del año pasado, la artista volvió a ser foco de miradas por esta celebración y muchos usuarios recordaron las piezas que lució en aquella ocasión.