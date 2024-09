La moneda “doble cara” de cinco centavos que puede valer más de 20.000 dólares: el secreto para identificarla

La Casa de la Moneda de Estados Unidos emitió en 2000 una serie de monedas de cinco centavos con la imagen del tercer presidente de EE.UU., Thomas Jefferson. Una edición particular de ellas se ha destacado en el mercado numismático debido a un error en su proceso de acuñación, lo que ha provocado que algunos ejemplares alcancen precios elevados, con ventas que alcanzan 20.500 dólares.

Este tipo de monedas, que debido a un error en su producción presentan dos anversos en lugar del típico anverso y reverso, han generado un gran interés entre los coleccionistas de piezas raras. El fenómeno no es común, lo que ha incrementado exponencialmente su valor en subastas especializadas.

Ambas caras de la moneda muestran la misma imagen Foto Heritage Auctions

Historia del diseño de la moneda de cinco centavos de Thomas Jefferson

El diseño de la moneda de cinco centavos con la efigie de Thomas Jefferson tiene una larga historia. Según los datos históricos, en 1938, la Casa de la Moneda de Estados Unidos decidió sustituir el diseño de Buffalo nickel (también conocida como Indian Head nickel), que había estado en circulación desde 1913. Para ello, se organizó un concurso público en el que se invitaba a los artistas a presentar sus propuestas para la nueva pieza en honor al presidente Jefferson.

El ganador fue Felix Schlag, un escultor inmigrante alemán, quien la diseñó con el retrato de Thomas Jefferson en el anverso y una imagen de Monticello, la histórica residencia de Jefferson, en el reverso. Desde entonces, este diseño permaneció casi sin cambios durante 66 años, hasta que fue modificado en 2000.

El diseño de Schlag, basado en un retrato de Jefferson pintado por Gilbert Stuart, ha sido uno de los más longevos en la historia de las monedas estadounidenses. Sin embargo, lo que ha captado la atención de los coleccionistas en este caso particular es un error de acuñación que se produjo en 2000.

La moneda fue vendida por US$20.520 Foto Heritage Auctions

El error de acuñación de la moneda de cinco centavos de Jefferson a comienzos del siglo XXI

La moneda de cinco centavos de Jefferson acuñada en 2000, que ha alcanzado un alto valor en subastas, tiene un error muy raro: fue acuñada con dos anversos. Este tipo de detalle, conocidos como “monedas de dos caras”, son extremadamente inusuales y generan gran interés en el mercado de coleccionistas debido a su escasez.

De acuerdo con Heritage Auctions, la casa de subastas que ha vendido estos ejemplares, esta falla ocurrió porque se utilizaron dos troqueles del anverso, es decir, la máquina de acuñación colocó la misma cara en ambos lados. Además, estos están girados aproximadamente 225 grados uno con respecto al otro, lo que añade aún más rareza a esta pieza.

El error de acuñación no solo afecta el diseño, sino también la calidad de la impresión. Ambas caras están ligeramente mal acuñadas debido a que los troqueles no estaban perfectamente alineados, lo que ha generado que algunas áreas de la pieza no estén completamente impresas. A pesar de esto, detalles importantes como la fecha, la marca de ceca y partes del busto de Jefferson son visibles, lo que ha permitido que estas sean autentificadas y clasificadas como ejemplares valiosos.

La moneda cuenta con la valoración de MS65 por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas Foto Heritage Auctions

¿Cuánto valen este tipo de monedas?

Las monedas con estos detalles de acuñación son consideradas por los coleccionistas como verdaderas joyas dentro del mundo numismático. Este tipo, especialmente los de “dos caras” o “dos colas”, son extremadamente raros y, como resultado, su valor en el mercado puede ser muy alto. En el caso de la de cinco centavos de Jefferson de 2000, un ejemplar se vendió por US$20.520 en una subasta realizada por Heritage Auctions en abril de 2016.

El interés por este tipo de objeto se debe no solo a su rareza, sino también a la historia detrás de cada error. Aunque los detalles de acuñación ocurren con poca frecuencia, su descubrimiento y autenticación por expertos en numismática los convierte en piezas altamente codiciadas.

Aunque los errores de “dos caras” son muy raros, no es la primera vez que se descubren en monedas estadounidenses. Por ejemplo, en 2006, una moneda de 25 centavos de dólar de Washington que presentaba una falla similar de dos anversos se vendió por US$42.000 en una subasta. Otro ejemplo es una de diez centavos con dos caras que se comercializó por US$45.000.

Características clave de la moneda de cinco centavos con dos anversos

Para identificarlas, los coleccionistas deben prestar atención a ciertos detalles. La moneda de cinco centavos de Jefferson de 2000 con dos anversos presenta características particulares:

Dos caras con la imagen de Jefferson: ambas caras del ejemplar muestran el retrato de Jefferson, en lugar de la imagen de Monticello que debería aparecer en el reverso.

Giro de 225 grados: los dos anversos están rotados en un ángulo de 225 grados, uno con respecto al otro.

Acuñación débil en algunas áreas: debido al error en los troqueles, la pieza no está completamente acuñada en ambas caras, aunque se pueden distinguir claramente algunos detalles clave como la fecha y la marca de ceca.

LA NACION