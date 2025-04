Nueva Jersey tiene la tienda de dulces más grande del mundo: así es el paraíso para los amantes del azúcar

Los chocolates y los bombones, así como los caramelos y las gomitas, son consumidos por los amantes de las golosinas de todo el planeta, y los que residen en Nueva Jersey no son la excepción. Sin embargo, muchos de ellos no saben que habitan el estado en donde se encuentra la tienda de dulces más grande del mundo, inaugurada dentro de un centro comercial emblemático.

El American Dream Mall, uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos, también es reconocido por tener enormes parques de atracciones y la montaña rusa más empinada de la Tierra. Sin embargo, hace algunos años, a este se le sumó otro récord a nivel global, ya que se convirtió en la sede de la tienda de dulces más grande del mundo.

Cómo es la tienda de dulces más grande del mundo

De acuerdo con el sitio de viajes y cultura Only In Your State, la sucursal de It’Sugar en el American Dream Mall es la tienda de dulces no producidos en serie más grande del mundo. Inaugurada en 2020, se trata de un local que ocupa alrededor de 2044 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.

La tienda de IT'SUGAR en el American Dream Mall fue inaugurada en 2020 (Scott Barfield) Scott Barfield

La dirección del centro comercial es 1 American Dream Way, East Rutherford, NJ 07073. En el interior de la tienda de IT’SUGAR, se puede ver una Estatua de la Libertad gigante hecha con gominolas Jelly Belly que recibe a los visitantes. Además, el local no solo funciona como minorista, sino que ofrece una serie de actividades de entretenimiento, tanto para los niños como para los adultos.

Los dulces que se venden en la tienda incluyen los de marcas como Hershey’s, Sour Patch Kids, Oreo, Nerds, Reese’s, Wrigley’s, Mars, Peeps, PEZ y Starburst. Entre chocolates, gomitas y demás, en la sucursal hay más de 10.000 tipos de golosinas para que todos puedan encontrar algo de su gusto.

En la tienda de dulces más grande del mundo se venden más de 10 mil tipos de golosinas (IT'SUGAR) IT'SUGAR

La historia de It’Sugar, la tienda de dulces más grande del mundo

Según el sitio oficial de la marca, las tiendas de It’Sugar son “un lugar donde puedas reír a carcajadas, romper las reglas, consentirte y experimentar la alegría pura. Así que anímate a comer un postre antes de cenar y dale rienda suelta a tus sentidos”.

La empresa fue fundada por Jeff Rubin en 2006, y desde entonces se convirtió en una marca reconocida a nivel internacional, con más de 100 sucursales en Estados Unidos y Canadá. En 2017, una inversión de BBX Capital hizo posible un plan de expansión que incluyó la primera tienda departamental de dulces del mundo, en donde se combina el azúcar con la cultura pop.

Otras ubicaciones de It’Sugar en Nueva Jersey son:

952 Boardwalk, Unit A&B, Ocean City, NJ 08226

1 Atlantic Ocean, #1110, Atlantic City, NJ 08401

3008 Boardwalk Space #’s 308/310, Wildwood, NJ 08260

1 Premium Outlets Boulevard, #810, Tinton Falls, NJ 07753

It’Sugar señala que aspira a “un futuro donde todos tengan acceso a la pura alegría que brinda disfrutar de un mundo con menos reglas y más azúcar”.

LA NACION