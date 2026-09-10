La morosidad de los hogares no es un riesgo para la economía argentina, dice portavoz del FMI

La morosidad de los hogares argentinos no supone un riesgo para la economía del país, ya que es comparativamente baja respecto a otros países latinoamericanos, declaró este jueves la portavoz del FMI, Kozack.

"Estamos, por supuesto, monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto plantee un riesgo significativo para la estabilidad financiera en la Argentina", declaró Kozack en rueda de prensa, a preguntas de periodistas sobre el asunto.

"Básicamente, lo que vemos en la Argentina es que la deuda de los hogares sigue siendo relativamente baja: representa alrededor del 8% del PIB en la Argentina, y eso es inferior a lo que se observa en muchos otros países de América Latina", añadió.

Unos 5,8 millones de argentinos son considerados en mora, es decir con más de 90 días de atraso en el pago de su deuda, según cifras recientes del BCRA. La mitad se ubica en la lista de incobrables.

Esas cifras suponen el mayor nivel de morosidad en 20 años.

"Los bancos están bien capitalizados y son líquidos, cuentan con provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en mora", añadió la portavoz.

"En general el sistema bancario argentino es bastante pequeño, y profundizar esos mercados, proporcionando vías para que el crédito y el ahorro se canalicen hacia la inversión y las oportunidades para los argentinos, será muy importante de cara al futuro", declaró la portavoz.

El FMI ha mostrado repetidamente su apoyo al programa ultraliberal del presidente Milei, que ha reanudado las relaciones con el Fondo tras años de estancamiento a causa de impagos en el pasado.

Argentina firmó en 2025 un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI a cuatro años por 20.000 millones de dólares.

La directora gerente del Fondo, Georgieva, visitó el país sudamericano en julio.