La música enlaza pasado y presente del personaje de Pedro Pascal en "¡Behemoth!"

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal aprendió a tocar el violonchelo para su protagónico en la película "¡Behemoth!", del director y guionista ganador del Óscar Tony Gilroy, próxima a estrenarse.

"Me sentí tan cautivado por lo que contaba la historia y por (...) la intimidad de todo, en el sentido en que, supongo, puede resultar igual de íntimo escuchar música y dejarse guiar por ella", dijo Pascal, de 51 años, a la AFP.

La película alterna entre el pasado y el presente para contar la historia de Alex Serian, un violonchelista que se muda a Los Ángeles para cuidar de su madre moribunda y escapar de una excontroladora, interpretada por Olivia Wilde.

Allí se une a una orquesta que interpreta bandas sonoras de películas. La música que toca sirve como un vínculo tanto para Alex como para el público, al conectar fragmentos de su pasado que parece que lo han desbordado.

El actor aseguró que su personaje "se parece justo a una persona que es tanto un pasajero de su propia vida como uno lo es de su experiencia (...) como espectador".

A medida que va de ciudad en ciudad, de amante en amante, la banda sonora de "¡Behemoth!" -escrita por nueve compositores y que sirve como la música que interpreta la orquesta en la película- desencadena los recuerdos del protagonista.

La película marcó un giro en la carrera de Gilroy.

"Nunca antes había escrito a un personaje como este, que no estuviera huyendo o precipitándose hacia" una crisis, dijo el cineasta de 70 años, reconocido por películas de acción como las de la saga "Bourne" y thrillers legales como "Michel Clayton".