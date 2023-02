La NASA llamó ‘infierno’ a un descubrimiento y así respondió la Iglesia

escuchar

Como una concepción popular, el infierno es conocido por las definiciones que la fe y la religión le han asignado: el lugar al que van las almas que no tienen redención. Sin embargo, fuera de sus connotaciones religiosas, los investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) encontraron un exoplaneta que es conocido como el mismo “infierno” por sus características. La ubicación de ese punto físico en el universo y su particular denominación causó la respuesta de la comunidad católica.

Los científicos de la NASA describieron como “infierno” a este cuerpo en el espacio porque se encuentra cubierto de lava. Además, nunca antes se había apreciado algo similar. Desde hace un tiempo comenzaron los estudios profundos al respecto, pero gracias a los recientes avistamientos del telescopio James Webb se lograron apreciar mucho más sus detalles únicos.

El 55 Cancri e o supertierra, como fue nombrado oficialmente, fue descubierto varios años atrás. Sin embargo, no había sido posible observarlo de manera tan directa como hasta ahora. El telescopio James Webb tiene la misión de descubrir las primeras galaxias formadas en el universo primitivo y mirar a través de nubes para ver las estrellas que forman los sistemas planetarios.

Entre las primeras investigaciones asignadas resaltan los estudios de dos exoplanetas calientes, uno de ellos es precisamente el 55 Cancri e. En tanto que el otro es el LHS 3844 b, cuya principal característica es que no tiene aire. Los investigadores entrenan los espectrógrafos de alta precisión del James Webb en estos cuerpos.

¿Cómo es el infierno de la NASA?

Hasta el momento, se ha conocido que el supertierra es una superficie rocosa, poco más grande que nuestro planeta. Está tan cerca de su estrella y es tan caliente que la roca se derrite en un océano de lava. Debido a estas características, se le denominó coloquialmente como el infierno.

Según la NASA, este cuerpo celeste orbita a menos de 1,5 millones de millas de su estrella similar al Sol. Lo que más ha llamado la atención de este descubrimiento es que las temperaturas de su superficie están por encima del punto de fusión de los minerales típicos en la formación de rocas.

La reacción de la Iglesia ante el hallazgo del ‘infierno’

Las investigaciones de la NASA llegaron también a los miembros religiososa la comunidad religiosa. Al respecto, un sacerdote llamado Mario Arroyo, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, se pronunció. En declaraciones para el medio católico Aci Prensa, remarcó: “Los científicos parecen haber descubierto el lugar del infierno, el planeta 55 Cancri e, [denominado así] porque está tan cerca de su estrella que es como lava, fuego. Todos los materiales están líquidos por la altísima temperatura que experimentan”.

El catedrático añadió que este infierno se trata “obviamente” de una metáfora y no del que hablan los textos bíblicos. Desde la perspectiva religiosa, aclaró, el “el infierno no es un lugar sino un estado, el estado de la privación eterna y definitiva de Dios”.

Mario Arroyo es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Además, tiene un doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma

Dicho lo anterior, también agregó que, desde la perspectiva de su fe, las altísimas temperaturas en este cuerpo celeste no impiden la presencia divina. Por lo tanto, no es correcto llamarlo infierno, ya que no cumple con la característica principal de no tener presencia de Dios. Sumado a ello, el religioso destacó otra diferencia: el fuego material no es similar al fuego espiritual del infierno.

