La NFL suspende a dos jueces por incidentes con jugadores

La liga estadounidense de football americano (NFL) suspendió este lunes a dos árbitros por incidentes ocurridos el domingo, entre ellos el juez de línea Jeff Seeman, captado por las cámaras mientras aparentemente insultaba a un jugador durante la derrota de los Arizona Cardinals ante los New York Giants.

Seeman recibió una sanción de dos partidos después de intercambiar palabras con el ala cerrada Trey McBride en medio del revés de Arizona por 36-24 frente a los Giants.

El incidente generó críticas inmediatas del presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), JC Tretter, quien reclamó medidas disciplinarias.

"Este tipo de comportamiento de un árbitro hacia un jugador es inaceptable", escribió Tretter en redes sociales.

"A los jugadores se les exige constantemente que rindan cuentas cuando los papeles se invierten. Esperamos que la NFL exija a los árbitros el mismo nivel de conducta", afirmó.

La liga señaló que Seeman fue castigado por "conducta poco profesional hacia un jugador".

La NFL también suspendió por un encuentro al árbitro Adrian Hill debido a su comportamiento durante el partido entre los Minnesota Vikings y los Miami Dolphins.

Hill pareció reaccionar con enfado después de que el apoyador Eric Wilson chocara accidentalmente contra él tras una acción en la que participó el corredor Ollie Gordon.

Wilson, que posteriormente ayudó al árbitro a levantarse, restó importancia al episodio una vez terminado el encuentro.

"La verdad es que fue gracioso. Al final le pedí disculpas y le expliqué la situación. Se lo tomó con calma", dijo el apoyador de Minnesota.