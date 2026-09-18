La ONU celebra la tercera votación informal para elegir a su nuevo secretario general

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el viernes para volver a medir la popularidad de los aspirantes a dirigir la organización, mientras los líderes mundiales se preparan para su gran cita anual, la Asamblea General en Nueva York.

Aún no se han dado a conocer resultados de la votación indicativa secreta, que duró más de una hora.

El embajador de Francia ante la ONU y presidente rotativo del Consejo, Jerome Bonnafont, se limitó a declarar que "se ha celebrado la tercera ronda de votaciones exploratorias".

De las dos primeras rondas de consultas informales no surgió ningún favorito claro y ocho candidatos compiten por suceder al secretario general António Guterres cuando su mandato concluya a finales de diciembre.

Varios miembros del Consejo han expresado su deseo de que la ONU tenga por primera vez a una mujer al frente.

La exministra de Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, encabezó por un estrecho margen la segunda ronda del proceso secreto, mientras que la exministra costarricense Rebeca Grynspan quedó en segundo lugar y el argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fue tercero.

Completan el grupo de postulantes la expresidenta chilena y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el destacado diplomático ugandés Olara Otunnu, el expresidente senegalés Macky Sall y la diplomática y exministra de Comercio de Ecuador Ivonne A-Baki.

Se especula con la posibilidad de que, a petición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto -Reino Unido, China, Francia, Rusia y EE.UU.-, aparezca en el proceso un candidato de compromiso.

Incluso si un candidato obtiene los nueve votos necesarios de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de cualquiera de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

Una vez que un candidato supere estos filtros, su nombre será sometido a la Asamblea General, en la que están representados todos los miembros de la ONU, para su confirmación.