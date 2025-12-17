La policía busca a una segunda persona tras tiroteo en universidad de EE. UU.

Las autoridades estadounidenses buscan a una segunda persona tras el tiroteo del sábado que dejó dos muertos y nueve heridos en la Universidad de Brown, informó la policía local en X durante el quinto día de investigaciones.

De acuerdo con la publicación, los investigadores "solicitan la ayuda del público para identificar y hablar con un individuo" que fue visto "cerca" del sospechoso del ataque.

La policía de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island (noreste), difundió tres fotos de esta persona, cuyo rostro está difuminado. En ellas, el individuo aparece vestido de azul marino, con lo que parece ser una capucha verde y llevando una mochila de color claro.

Antes habían publicado varias fotos y videos de un sospechoso "de aproximadamente 1,73 m de estatura, de complexión robusta", vestido con colores oscuros, con el rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica y llevando un gorro.

Su identidad aún es desconocida.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de US$50.000 "por cualquier información que conduzca a la identificación, detención y condena del autor" de los asesinatos, considerado "armado y peligroso".

El tirador abrió fuego el sábado en el edificio de ingeniería y física de Brown, donde se realizaban exámenes, y mató a los estudiantes Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov. Los nombres de los nueve heridos no han sido divulgados.

La universidad tenía prevista para el miércoles una "vigilia virtual de oración interreligiosa" para rendir homenaje a las víctimas.

Un hombre fue detenido y luego puesto en libertad por falta de elementos que lo incriminaran.