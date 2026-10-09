La policía migratoria hiere de bala a un dominicano en Nueva York

Un migrante dominicano resultó herido de bala el jueves por un agente de la policía federal de inmigración (ICE) cuando estaba en un auto con un niño durante una operación en Nueva York.

Agentes realizaban un operativo "para arrestar a un ciudadano dominicano en situación irregular, condenado" en varias ocasiones, declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16H00 (20H00 GMT) en el barrio de Marble Hill, en el distrito del Bronx.

"Durante la intervención, un agente de ICE hizo uso de su arma de fuego y el individuo resultó herido. Los agentes (...) le prestaron ayuda de inmediato. El hombre está con vida y fue trasladado a un hospital local", añadió.

Durante una rueda de prensa en el lugar de los hechos, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, denunció "un incidente indignante".

"Los agentes del ICE rodearon el vehículo del hombre antes de abrir fuego. Llevaban chalecos de construcción y mascarillas que les ocultaban el rostro. No había nada que permitiera identificarlos razonablemente como agentes", afirmó.

Acababa de terminar la jornada escolar.

"La calle estaba abarrotada de familias y niños (...). Un menor de cinco años iba sentado en el asiento trasero. Gracias a Dios, no ha sufrido ningún daño físico", declaró el alcalde.

Según el DHS, el individuo implicado "estaría vinculado a la banda de los Trinitarios, la misma que hirió brutalmente de un disparo a un agente de la patrulla fronteriza el año pasado".

"Este extranjero en situación irregular (...) había sido arrestado por la policía de Nueva York el 7 de diciembre de 2023, pero fue puesto en libertad unos días después debido a las políticas irresponsables" atribuidas por el gobierno a los demócratas, dijo el DHS.

La ciudad de Nueva York, bastión demócrata, mantiene una relación tensa con la policía migratoria federal, con la que limita su cooperación al máximo.

Esto no ha impedido una fuerte intensificación de la actividad de la agencia en la metrópolis desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.

- Negociación con Trump -

Mamdani también afirmó haber intentado "negociar" por teléfono con el presidente Trump y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, "la liberación" del hombre herido.

"Estas negociaciones fracasaron. Hace unos instantes, el ICE ha subido al hombre a un vehículo camuflado y se lo ha llevado a toda prisa", prosiguió el alcalde.

La gobernadora estatal, Kathy Hochul, llamó por su parte a las autoridades federales a aclarar "las circunstancias de este incidente".

En la noche, opositores a la policía de inmigración se reunieron en la escena, constató la AFP.

Luego se dirigieron a las inmediaciones del hospital donde fue atendida la víctima, cerca del lugar de los disparos.

La tensión aumentó con la policía cuando algunos intentaron impedir que los autos salieran del establecimiento, antes de ser alejados de la entrada por las fuerzas del orden, que instalaron barreras.

La organización New York Immigration Coalition, que defiende los derechos de los migrantes, "exigió una investigación" y la publicación de los videos de las cámaras corporales que llevaban los agentes de ICE.

En Nueva York, según una auditoría de la ciudad publicada en mayo, 5.567 personas fueron arrestadas por ICE en la metrópoli y sus alrededores entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026.