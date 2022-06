La prensa española sacó a la luz un video que compromete a Piqué por su supuesta infidelidad hacia Shakira

La separación de Shakira y Gerard Piqué todavía es un tema de conversación y más ahora que un programa de televisión reveló nuevas imágenes que podrían suponer una infidelidad por parte del futbolista hacia la colombiana cuando todavía estaban juntos y que además confirmarían las versiones que apuntan a una tercera en discordia como la culpable de su ruptura. En un nuevo video, se aprecia supuestamente al defensa del FC Barcelona muy acaramelado con una mujer rubia, con quien ya se lo habría visto en otras ocasiones.

Fue en el programa El Gordo y la Flaca donde se reveló la grabación en la que figura presuntamente el futbolista tomado de la mano de una mujer de cabello rubio. Según dice el conductor, la fuente que les proporcionó el clip aseguró que la pareja ya había sido vista en este lugar en al menos otras siete ocasiones, incluso cuando Piqué aún estaba con Shakira. Pero la realidad es que el video muestra imágenes borrosas, que dejan espacio para la especulación.

La mujer rubia con la que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira

Al parecer, no era la primera vez que se hacían presentes en este elegante restaurante y siempre lo hacían agarrados de la mano. “Por lo que me dice mi fuente, no es la primera vez, sino que ya habrían acudido al mismo restaurante entre seis y siete veces. Siempre se les ha visto muy acaramelados y con gestos de mucho cariño”, indicó Jordi Martin para el programa.

Gerard Piqué habría sido captado con una mujer rubia en un restaurante

Se presume que el primer encuentro de la mujer rubia y el español en este establecimiento habría ocurrido en febrero de 2022, cuando parecía que su relación con la intérprete de “Waka waka” iba viento en popa. “Les traigo unas imágenes, en exclusiva. Sé que les va a sorprender a muchos. Imágenes que, según mi fuente, fueron tomadas el pasado 22 de febrero, en un restaurante, aquí, en Barcelona”, dijo el periodista en un inicio.

En ese sentido, las imágenes podrían confirmar las sospechas de infidelidad por parte de Gerard hacia la mamá de sus hijos que se manejaron desde un principio: “En este video, puedes ver a Piqué que está acompañado de una joven rubia. En todo momento están cogidos de la mano. En esas fechas, seguía con Shakira. Unos días antes, por San Valentín, esta le dedicaba unas preciosas palabras”, señaló Martin.

La identidad de la mujer que aparece con Piqué es un misterio

Hay que recalcar que todavía se desconoce la identidad de la supuesta acompañante de Gerard Piqué en la grabación y si bien sus características coinciden con las de la mujer con la que se le vio en una fiesta en Estocolmo, hasta ahora todo se trata de suposiciones. Además, en el video publicado por El Gordo y la Flaca, no se logra apreciar si en realidad se trataba de él o si todo era parte de un montaje.

Por supuesto, ninguno de los involucrados ha hablado al respecto, ya que desde que anunciaron su separación se han mantenido herméticos y alejados de las cámaras, aunque enfocados en sus carreras, que parecen no cesar a pesar del escándalo.