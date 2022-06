Le preguntaron a Chris Evans por Shakira y sorprendió con su respuesta: “Me avergonzaría mucho”

Chris Evans nuevamente se encuentra en medio del ojo público luego de que lo relacionaran con Shakira tras su separación de Gerard Piqué. En todo el escándalo por la ruptura de la pareja, la colombiana comenzó a seguir en redes sociales al actor y causó revuelo entre los fanáticos, que aunque ya la vinculaban con Henry Cavill, le hicieron un espacio al actor de Capitán América entre sus deseos. Y, ahora, Evans fue cuestionado sobre la cantante y su respuesta generó aún más expectativa sobre su relación.

Fue durante el estreno de la película Lightyear que Daniela Ganoza, reportera del programa Primer Impacto, le preguntó sobre si conocía a la barranquillera personalmente: “Shakira te comenzó a seguir en Instagram y el Internet se volvió loco: ¿Ya la conociste?”, dijo la mujer. Por su parte, el también productor se mostró totalmente cómodo y dispuesto a hablar de ella: explicó que todavía no tiene el gusto de conocerla de manera personal, pero que sin duda es un gran fan de ella y de su trabajo.

Chris Evans habla sobre Shakira

Enseguida, la entrevistadora del programa de Univision le hizo la gran pregunta, sobre si le gustaría salir en algún video de la intérprete de “Waka Waka”. Evans no lo pensó mucho y consideró que no estaría nada mal, pero también que le avergonzaría estar a su lado porque Shakira es muy buena bailarina. “Ay Dios, me avergonzaría mucho de estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”, mencionó.

Y es que en realidad fueron los fanáticos los que comenzaron a unirlos en un romance virtual, porque los famosos no han hecho ninguna declaración además de esta. Shakira está bajo los reflectores y cualquiera de sus movimientos se vuelve noticia, sobre todo si involucra a algún nuevo prospecto.

Aunque hay algo que podría abrir las posibilidades y horizontes: tanto ella como el intérprete del Capitán América se encuentran dentro del mundo artístico, así que no se descarta que en algún momento puedan cruzar miradas o incluso darse la oportunidad de conocerse en persona. Habrá que esperar a que el tiempo dicte qué es lo que vendrá para ellos, ya que por ahora se dice que Shakira está enfocada en el bienestar de su padre y de sus hijos, así que las puertas de su corazón estarían cerradas bajo llave.

Shakira comparte en video la recuperación de su papá

La separación de Shakira y Piqué

Fue el fin de semana pasado que Shakira anunció a través de un comunicado que se separaba del futbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación por 12 años e incluso con el que tuvo dos hijos. Las semanas previas estuvieron llenas de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del español, pero los famosos decidieron no dar detalles y solo limitarse a dar la noticia: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, Milan y Sasha, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Desde ese momento, circularon todo tipo de comentarios y especulaciones sobre la pareja y los seguidores se han mostrado interesados en conocer quién podría ser la próxima conquista de la estrella latina. Así que el protagonista de Marvel ya está en la fila. Por la parte de Piqué, la prensa española trabajan sin descanso, tratando de confirmar la supuesta infidelidad y la identidad de la joven que le habría robado el corazón.