La producción de petróleo en EE.UU. llega a nuevos máximos

La producción de petróleo crudo de Estados Unidos llegó a un nuevo máximo la semana pasada, según datos oficiales publicados el jueves, mientras la guerra en Oriente Medio y los altos precios impulsan a los operadores a acelerar el ritmo.

Durante el periodo de siete días terminado el 4 de septiembre, se produjeron 13,95 millones de barriles al día en Estados Unidos, informó la Administración de Información Energética (Eia, en inglés).

Esto representa 500.000 barriles más que en el mismo periodo hace un año.

El conflicto entre Washington y Teherán ha sacudido al mercado petrolero y golpeado las exportaciones de hidrocarburos desde el Golfo. El repunte en los precios hace que la producción en otros países sea más rentable.

Sin embargo, el aumento en la producción estadounidense está lejos de reemplazar las pérdidas en Oriente Medio.

Para contrarrestar el impacto de la guerra, Washington también ha liberado otros 1,2 millones de su reserva estratégica de petróleo, que está en su nivel más bajo desde noviembre de 1982.

Las refinerías continúan operando al tope de su capacidad (97,8% del rendimiento) con una demanda por productos refinados, como la gasolina y el diésel, incluso más fuerte que por el crudo, disparando aún más los precios.

Según la Eia, las reservas se han reducido en unos 400.000 barriles, mientras que el mercado esperaba una caída más fuerte (-1,35 millones), según la mediana de un consenso establecido por la agencia Bloomberg.

Las importaciones se han estabilizado (+0,80%), mientras que las exportaciones se han estancado (-23,78%).

Este informe no impactó en los precios del oro negro, que se mantuvieron por encima de los 100 dólares el barril.