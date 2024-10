La “rara” moneda de diez dólares que se vende por más de US$300 mil: data de la “fiebre del oro” de California

Algunas monedas se destacan no solo por su valor histórico, sino también por su rareza y belleza. Un claro ejemplo de esto es la pieza de oro de diez dólares de Baldwin & Co., acuñada en 1850. Conocida entre los expertos de la numismática como “Vaquero”, será subastada en noviembre de 2024 por Stack’s Bowers, una de las casas de subastas más prestigiosas de Estados Unidos. Se espera que su valor supere los 380 mil dólares.

Esta es una de las pocas que se conservan de la época posterior al descubrimiento de oro en Sutter’s Mill, California, en 1848. Su diseño y su historia la convierten en un objeto de deseo para los aficionados y expertos en numismática, especialmente aquellos interesados en piezas de oro acuñadas en el oeste estadounidense.

La historia detrás de la moneda de oro de 1850

Baldwin & Co., una firma establecida en 1850 por George C. Baldwin y Thomas S. Holman, jugó un papel importante durante la fiebre del oro de California. La compañía compró la operación de acuñación de FD Kohler & Co. y comenzó a emitir monedas de oro en denominaciones de cinco y diez dólares, seguidas por las de 20 dólares en 1851. Estas se fabricaron para facilitar el comercio en una región donde el oro abundaba, pero las piezas de cambio oficial del gobierno federal era escasa.

La pieza de diez dólares que será subastada es especialmente notable por su diseño único:

Anverso de la moneda: aparece un vaquero montado a caballo, vestido con un atuendo tradicional mexicano y sosteniendo un lazo. Alrededor de esta imagen se puede leer la inscripción “ORO DE CALIFORNIA”, junto con la denominación de 10 dólares y el año 1850.

Reverso de la moneda: presenta un águila similar a la que se veía en las piezas federales de la época, con la leyenda “BALDWIN & Co.” en la parte superior y “SAN FRANCISCO” en la parte inferior, rodeada por cinco estrellas a cada lado.

Este ejemplar, a diferencia de muchas otras monedas privadas acuñadas en esa época, no imita directamente los diseños oficiales del gobierno federal, lo que la hace destacar aún más. El diseño del vaquero se inspiró en una ilustración titulada “Californianos lanzando el lazo”, basada en una acuarela de William Smyth. Esta representación artística captura el espíritu del oeste estadounidense en plena fiebre del oro, lo que la convierte en un símbolo del momento histórico en el que fue creada.

La moneda cuenta con la figura de un vaquero montado a caballo, vestido con un atuendo tradicional mexicano y sosteniendo un lazo Foto Heritage Auctions

¿Cuál es el valor de la moneda en la actualidad?

La moneda de diez dólares de Baldwin & Co. es extremadamente rara. Se estima que menos de dos docenas han sobrevivido hasta estos días. El ejemplar que será subastado en noviembre pertenece a la Colección Robert D. Reed, y ha estado fuera del mercado desde 1988, cuando fue vendida en una subasta por Stack’s Bowers. Recientemente, ha sido clasificada como MS-63+ por PCGS, lo que indica que está en excelentes condiciones, según el comunicado oficial del sitio de subastas.

Uno similar de la colección “Riverboat” fue vendido durante una puja en 2014 por 381.875 dólares, en la plataforma Heritage Auctions, lo que establece un precedente para el precio de este tipo de objetos. Sin embargo, se espera que el ejemplar de la Colección Reed supere ese monto, dado su estado de conservación. La subasta, programada para noviembre de 2024, ha generado gran expectación entre los coleccionistas, quienes ven en esta una oportunidad única para adquirir una pieza icónica de la historia estadounidense.

La moneda vendida en Heritage Auctions recibió la calificación de MS61 por su buen estado de conservación Foto Heritage Auctions

El auge y caída de Baldwin & Co.

Aunque Baldwin & Co. tuvo un inicio prometedor, la empresa enfrentó dificultades poco después de comenzar a acuñar monedas. En 1851, un análisis oficial reveló que las piezas de Baldwin contenían menos oro del valor declarado, lo que generó desconfianza entre los comerciantes y el público.

De acuerdo con Heritage Auctions, a pesar de los esfuerzos de George Baldwin por restaurar la reputación de la compañía, la creciente desconfianza pública y la competencia de otros ensayadores privados llevaron al eventual cierre de la empresa. En abril de 1851, Baldwin y su socio Bagley huyeron del estado, luego de dejar a la empresa en bancarrota. Poco después, la Legislatura de California prohibió la acuñación privada, poniendo fin a una era de ejemplares emitidos por compañías privadas en el estado.

Las piezas de Baldwin & Co. fueron rápidamente retiradas de circulación y entregadas para ser reacuñadas una vez que la Casa de la Moneda de San Francisco comenzó a operar en 1854. Debido a esta retirada masiva, los ejemplares de Baldwin son extremadamente raros en la actualidad. Los pocos que han sobrevivido son altamente valorados por los coleccionistas, no solo por su rareza, sino también por su belleza y su conexión con un momento crucial en la historia de EE.UU.

La subasta de noviembre de 2024, organizada por Stack’s Bowers, promete ser un evento destacado en el mundo de la numismática. Además de la de 10 dólares de Baldwin & Co., se ofrecerán otras piezas raras de la Colección Robert D. Reed, una de las colecciones privadas más importantes de ejemplares de oro estadounidenses.

Para los interesados en participar en la subasta o consignar sus propias monedas, Stack’s Bowers ha puesto a disposición un número de contacto y un correo electrónico para consultas: 800-458-4646 o Consign@StacksBowers.com. Se espera que la venta atraiga a coleccionistas de todo el mundo, interesados en adquirir una pieza que no solo es un tesoro numismático, sino también un símbolo del auge y la caída de una era dorada en la historia de California.

