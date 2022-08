La rechazaron de una clase de equitación por su peso y el rancho tuvo una actitud “decepcionante”: “Se rio de mí”

Los hombres y mujeres se enfrentan una y otra vez al rechazo para integrarse en el ámbito deportivo debido al tamaño de su cuerpo. Las experiencias se acumulan entre quienes por temor no buscan una oportunidad y las que han sido víctimas de discriminación, como es el caso de Remi Bader, una personalidad activa en las redes sociales que promueve la inclusión de cuerpos diversos en el mundo de la moda. La modelo aprovechó que tiene una gran audiencia en TikTok, con más de 2,1 millones seguidores, para denunciar la actitud del dueño de un rancho que le negó la posibilidad de montar argumentando su peso.

La mala experiencia comenzó cuando una empresa de relaciones públicas invitó a Remi Bader a pasar el día en Deep Hollow Ranch, un rancho establecido en Los Hamptons, cerca de Nueva York, que en ningún momento especificó restricciones para la actividad. Mientras el resto de los asistentes pudieron acceder a la práctica de equitación en el lugar, Remi fue maltratada por el propietario al llegar su turno: “Lo entiendo, algunos lugares tienen requisitos de peso y nunca querría lastimar a los caballos, pero fue la forma en que el propietario me habló y se rio de mí y de la forma en que me trataron en general (…) Dejó muy claro que no me querían allí debido a mi peso y eso es decepcionante”, denunció en sus redes sociales y agregó que en otras ocasiones ha practicado esta actividad sin ningún problema.

La influencer Remi Bader denunció la discriminación que vivió en un rancho de Los Hamptons

A la pésima actitud del propietario se sumaron los comentarios que más tarde publicó un empleado del rancho en un video de TikTok, que posteriormente fue bajado de la plataforma, en donde responde a las acusaciones por discriminación. “Cuando no eres una per... gorda, puedes montar en Deep Hollow Ranch”, dice al final del clip de nueve segundos que Remi Bader compartió a manera de dúo en su cuenta de TikTok para reclamar el maltrato.

A través de un video a dúo en TikTok, la modelo Remi Bader denunció el maltrato de un empleado de un rancho en Nueva York

Ante la polémica generada a partir de la difusión de la queja, Deep Hollow Ranch publicó una breve disculpa y reconoció al joven del video como trabajador del lugar. Algunos de los usuarios lo identifican como hijo del propietario: “Nos gustaría disculparnos con cualquiera que haya ofendido y no aprobamos ni estamos de acuerdo con ninguna parte del video de ese empleado”. Pero, a decir de los seguidores de Bader, el mensaje fue insuficiente para el daño causado: “La gente comete suicidio por este tipo de comentarios. Es verdaderamente desagradable”.

En mayo, Remi Bader compartió con su comunidad el difícil camino al que se ha enfrentado para lidiar con sus desórdenes alimenticios y sobre el inicio de un tratamiento de seis semanas para combatir el trastorno por atracón que padece. “Durante el último año y medio, ni siquiera puedo explicar lo feliz que estoy de haber llegado al punto en el que estoy, que esta es mi vida y este es mi trabajo. Pero en los últimos meses casi comencé a sentir que las cosas están empeorando para mí. Cómo me siento conmigo misma, mi cuerpo, mi confianza y, obviamente, mucho de eso tiene que ver con mis atracones”, contó. La modelo busca ser una inspiración positiva para su comunidad y en su contenido critica los estándares de belleza que llevan a las mujeres a conductas dañinas con tal de encajar.