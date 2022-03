La rechazaron en una entrevista de trabajo y las razones que le dieron la desconcertaron

Una mujer fue rechazada para un trabajo sin siquiera tener la entrevista. Un reclutador llamó al celular de Zanaya Jones y el buzón de voz lo desconcertó, por lo que le dejó un mensaje a la joven explicándole que se retractó de su intención de considerarla para el empleo en una cadena de supermercados en Estados Unidos.

Una vez que Jones escuchó el mensaje de voz, decidió compartirlo en sus redes sociales, y a través de un video en TikTok, explicó la razón por la cual la persona declinó en su interés por conocer si era apta para el trabajo, según consignó The Daily Mirror.

El buzón de voz de Zanaya Jones le costó una entrevista de trabajo (Crédito: TikTok/zanayajones8)

En la publicación, se pudo escuchar parte del mensaje de voz que recibió de parte del gerente del supermercado, y se comentó que el sonido que configuró para el buzón era sencillamente “inapropiado”.

En el video, el representante del comercio le decía: “Sí, señorita Jones, le recomiendo que si solicita un trabajo y espera que alguien la llame, por favor tenga una respuesta más adecuada en su correo de voz”, comenzaba la opinión del hombre, quien luego agregó: “Así que gracias por presentar el pedido, aunque no es necesario que nos devuelva la llamada, gracias. Adiós”.

La rechazaron en una entrevista de trabajo por tener un buzón de voz “inapropiado” en su teléfono

Una vez que Zanaya recibió las palabras de rechazo, compartió el mensaje en TikTok con el texto: “La vez que no me contrataron debido a mi correo de voz”. Desde su publicación, el video ya suma más de un millón y medio de Me gusta en esa red social.

Más tarde y en otro video, la mujer relevó qué era lo que se escuchaba en su buzón y que le causó tanto espanto al reclutador. “¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! Es tu chica, Zanaya. Lo siento, no pude tomar el teléfono a tiempo, por favor deja tu nombre, número, sí, ya sabes, lo que sea”, se escuchó en la publicación.

El buzón de voz de Zanaya Jones

Pese al rechazo de un trabajo en el que ni siquiera tuvo oportunidad de ser entrevistada, Jones no se lo tomó mal y en lugar de ello, le pareció graciosa la reacción un tanto nerviosa del reclutador. En la red social muchos la apoyaron y consideraron que su buzón era “juguetón y adorable”.

Asimismo, otros comentaron y elogiaron la actitud despreocupada y divertida de la mujer, y una persona expresó que “esquivó una bala” al no ir a la entrevista con la cadena de supermercados, ya que se salvó de tener un jefe con tan poco sentido del humor. “Parece que hubiera sido un ambiente de trabajo hostil de todos modos. Podría simplemente no haber dejado un mensaje, pero quería ser mezquino”, reaccionó otro usuario.

Historias de personas que comparten anécdotas graciosas mientras aplicaban para algún trabajo no son inusuales. Hace poco, la historia de otra mujer se hizo viral en Twitter cuando compartió que cuando apenas tenía 17 años, aplicó para un empleo y cometió un error insólito: en vez de enviar su currículum, mandó un archivo en donde dejaba detalles sobre su ciclo menstrual.