La saga ACOTAR, de Sarah J. Maas, regresa a las librerías tras cinco años de espera

Decenas de miles de fans vestidos como hadas deben inundar las librerías en los próximos días para garantizarse un ejemplar de la esperada nueva entrega de la exitosa serie de Sarah J. Mass.

Después de una pausa de cinco años, "Una corte de armonía rota" congregará a los casi obsesivos seguidores de la saga "Una corte de rosas y espinas", o ACOTAR, para el lanzamiento del sexto libro de la serie fenómeno en ventas.

ACOTAR mezcla las espadas y la magia de "Game of Thrones" con el romance que es familiar a los lectores de Danielle Steel.

La serie de Maas debutó en 2015 como una versión oscura de "La bella y la bestia".

Sigue a la joven de 19 años Feyre Archeron y a sus hermanas al reino de Prythian, un lugar gobernado por hadas elegantes y atractivas.

A lo largo de cinco libros, la historia se convierte en un extenso relato sobre la guerra, el poder y unos inmortales de moral ambigua, con una fórmula que deja embelesado a su público, compuesto en su mayoría por mujeres jóvenes.

"Ni toda la pega de la fábrica"

Maas, de 40 años, comenzó a escribir cuando tenía 16, época en la que publicaba lo primeros capítulos en línea de lo que pasaría a llamarse "Trono de Cristal", novela comprada por Bloomsbury en 2010.

Actualmente es la autora del "Maasiverso", las tres sagas entrelazadas: "Trono de Cristal", "Ciudad Medialuna" y "ACOTAR", que en conjunto suman más de 75 millones de libros vendidos en todo el mundo en 40 idiomas.

Este año, Spotify reconoció el audiolibro original de "Una corte de espinas y rosas" como el más reproducido de todos los tiempos en sus planes premium, por delante de "La comunidad del anillo", de J. R. R. Tolkien.

En marzo, Maas causó furor entre los fans cuando reveló en el podcast "Call Her Daddy", de Alex Cooper, que aún había más por venir en la serie.

Su nueva historia se había vuelto tan extensa, dijo, que solo la primera parte tenía alrededor de 400 páginas. Un solo volumen que lo contuviera todo simplemente se desarmaría.

"Ni toda la pega de la fábrica de una editorial podría sostener esto", le dijo a Cooper.

Su solución fue una historia en cuatro partes, distribuida en tres libros físicos.

"Una corte de armonía rota", que saldrá a la venta a fines de octubre, contiene la primera parte, y "Una corte de melodía olivdada" le seguirá en enero, y reunirá la segunda y tercera parte.

No ha escrito el volumen final.

"La guinda del pastel"

La espera no parece haber enfriado el entusiasmo de nadie.

En Estados Unidos tiendas de cadenas como Barnes & Noble organizan fiestas de lanzamiento a medianoche del 27 de octubre, que es cuando aterriza en ese país.

Las librerías independientes también están aprovechando al máximo el momento.

En Indiana, la librería Moonlit Vine organiza un concurso de disfraces inspirado en ACOTAR, mientras que en Carolina del Norte los lectores pueden hacerse un tatuaje temporal o peinarse al estilo de un hada mientras esperan la medianoche.

Se han planeado cuentas regresivas similares en varios países del mundo.

"Ha sido un gran año para la ficción de género, especialmente en el ámbito de la fantasía y el romance. Este lanzamiento es, en cierto modo, la guinda del pastel", dijo Morgan Lynch, dueña del Jupiter’s Eye Book Cafe, en el estado de Washington, quien organiza una fiesta de pijamas con entradas agotadas para el lanzamiento del libro.

"Todos están muy emocionados; ha pasado bastante tiempo, así que hay mucha expectación", dijo a AFP.