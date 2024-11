La tensa experiencia de un matrimonio norteamericano al que le negaron el ingreso a EE.UU.: “Fue como estar en cautiverio”

Una familia de viajeros estadounidenses vivió una experiencia frustrante cuando, al regresar a EE.UU. luego de hacer un crucero por Bahamas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) les impidió desembarcar en el puerto de Miami y pasaron horas retenidos en la embarcación. “Fue una extraña sensación de cautiverio”, contaron los turistas.

Según relataron en el sitio dedicado al turismo Live and Let’s fly, el matrimonio y sus dos pequeños hijos habían viajado a bordo de un crucero de lujo a Bahamas. Si bien la atención y los servicios de la embarcación eran de primer nivel, tuvieron un viaje plagado de complicaciones.

A raíz de una advertencia de huracán en formación, el crucero estuvo demorado y no pudieron cumplir con el recorrido previsto Shutterstock - Shutterstock

Primero, a raíz de la amenaza de un huracán en formación, el crucero redujo su velocidad y los pasajeros pudieron recorrer la zona prevista menos tiempo del que había sido originalmente planeado. Segundo, durante esa espera a bordo del crucero, uno de los niños de la familia se enfermó.

Debido al mal clima, el crucero regresó a Miami antes de lo estipulado. Los tripulantes explicaron que eso no les molestó, ya que —después de lo que habían pasado con la tormenta y la salud de su hijo— estaban ansiosos por volver a su casa. Sin embargo, no pudieron hacerlo. A pesar de haber llegado al puerto de Miami, no los dejaron ingresar a su país. ”La CBP no nos permitió desembarcar”, expresaron.

Los pasajeros del crucero tuvieron que pasar una noche en el puerto de Miami sin poder desembarcar Facebook PortMiami

Por qué no pudieron ingresar a EE.UU.

Los viajeros señalaron que, al llegar al puerto de Miami, todos los pasajeros tomaron su equipaje y se aprestaron a desembarcar, pero el capitán del barco les informó por altavoz que no estaba permitido salir. Sorprendido por la noticia, el padre de familia acudió a la oficina de atención al cliente del crucero, donde confirmaron que la CBP no procesaría el ingreso de los pasajeros esa noche. “Nos confirmaron que la CBP no tenía personal suficiente para procesarnos”, compartieron los turistas, que agregaron que la medida les resultó desconcertante porque varios oficiales de la CBP se encontraban a bordo del crucero, aunque “no procesaban a nadie”.

En este sentido, destacaron que, mientras aguardaban para desembarcar, vieron a dos funcionarios de CBP conversando en el salón del barco de manera informal, pero sin procesar los documentos de los pasajeros.

Por falta de personal de CBP, los pasajeros recién pudieron ingresar al país a la mañana siguiente. CBP

El malestar creció cuando desde la agencia federal les informaron que el proceso de desembarco se realizaría a la mañana siguiente, lo que les impedía salir rumbo a su hogar esa misma noche. Así, perdieron los vuelos que habían sacado con un programa de millas para volver a su casa antes.

A raíz de esta situación, la familia dijo que experimentó una “extraña sensación de cautiverio en nuestra puerta de entrada que es difícil de describir”. Finalmente, tanto el matrimonio y sus dos hijos como el resto de los pasajeros que viajaban en el crucero desembarcaron en Miami a la mañana siguiente. Según contaron, les permitieron dejar la embarcación alrededor de las 8.30 hs, cuando un equipo adicional de CBP llegó para procesarlos y los dejó entrar a su propio país.