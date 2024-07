El crucero de la pesadilla: una familia quedó varada en Alaska, sin pasaportes y medicamentos, y tuvo que pagar 9 mil dólares en recargos

Escuchar

Una familia de Tulsa, Oklahoma, vivió una odisea en lugar de las vacaciones de aventura que imaginaron cuando iniciaron un viaje por Alaska a través de un crucero de Norewgian Cruise Lines. Aunque hoy ya están de regreso en su hogar, los integrantes del grupo familia no se reponen del mal trato y, además, algunos de ellos se contagiaron de Covid. Tampoco sus finanzas quedaron en buen estado.

El crucero en el que viajaba la familia (foto de Joshua Gault)

Pesadilla en medio de un viaje en crucero en Alaska

Lo peor se desató cuando fueron a ver un show de leñadores (LumberJack show, en inglés) a Ketchikan, una ciudad ubicada frente al Pasaje Interior de Alaska. Dos padres, seis niños y una abuela de 78 quisieron regresar al crucero, pero por un error de un operador local de transporte no pudieron llegar a tiempo al puerto. “Vimos el caos al subir a los autobuses. Fuimos a subirnos y uno de los asistentes dice: ‘El autobús está lleno y tienes que esperar el próximo autobús’”, relató al canal 2news de Oklahoma Joshua Gault, el padre de familia.

Pero no hubo otro transporte. La familia llamó al puerto y una van fue en busca de la familia, aunque no llegaron a tiempo. En el crucero estaban sus pasaportes, medicamentos y sus ropas. “Fue una pesadilla. Seis niños a bordo, hijos menores de edad y una suegra de 78 años, todos medicados. Todos hemos tenido que dejar de tomar medicamentos de golpe estos últimos días porque todo estaba en el crucero”, dijo Gault.

Cómo siguió y cuál fue la respuesta de la línea de cruceros

La familia, varada en los aeropuertos (foto de Joshua Gault)

Según 2news, algunos de los pasaportes fueron regresados, pero faltó uno, por lo que familia no podía llegar hasta Canadá para volver a bordo del crucero. Cuando finalmente pudieron ponerse en marcha, viajaron a través de distintas ciudades, sufriendo cancelaciones de viajes y noches en aeropuertos. La familia de Gault tuvo que pagar por los viajes y los hoteles. Y no solo eso: en sus tarjetas de crédito recibieron un recargo de unos 9 mil dólares de la empresa de cruceros como recargo por no haber regresado a bordo. Incluso tuvieron que pagar un recargo en la aduana de Estados Unidos.

Una vez que la historia de la familia de Gault circuló por los medios, la firma Norwegian Cruise Lines comunicó que todas las personas afectadas recibirán el reembolso del dinero con el que habían sido recargados, incluso los gastos de hoteles y viajes. También cubrirán los recargos de la aduana. “Además, estos pasajeros recibirán un reembolso prorrateado por los dos días de crucero que perdieron. Como gesto de buena voluntad, la compañía también proporcionará a cada uno de los nueve huéspedes un crédito(...) en forma de un descuento del 20 por ciento en la tarifa del crucero que podrá utilizar en su próximo viaje”, se lee en el comunicado publicado por 2news.

