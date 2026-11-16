La triple amenaza que enfrenta Anthropic con su debut en Wall Street

Nunca una startup había crecido tan rápido. En cinco años, Anthropic se ha convertido en un gigante de la inteligencia artificial valorado en un billón de dólares, y ahora aspira a batir récords con su debut en bolsa, incluso cuando sus ambiciones originales se han moderado.

La empresa de San Francisco enfrenta una triple amenaza: rivales que están cerca de alcanzarla, precios que caen y cuentas por pagar que aumentan.

Anthropic expuso esos riesgos en su prospecto para Wall Street, el documento que delinea su visión para potenciales inversores.

El primero de ellos: "la distancia que separa a los modelos más avanzados de IA puede reducirse", advierte la empresa.

Adicionalmente, Anthropic dice que "prácticamente todos" sus ingresos provienen de sus herramientas de inteligencia artificial. A diferencia de Google o Meta, no tiene detrás un imperio publicitario que lo respalde, ni un negocio de nube como Microsoft.

Los inversores ya están nerviosos.

A mediados de agosto, los accionistas se aventuraban a predecir una valoración de 2 billones de dólares. Pero el crecimiento trimestral cayó del 145% en el segundo trimestre al 45% en el tercero, enfriando las expectativas a alrededor de 1,3 billones de dólares.

- Baratos y abiertos -

Las capacidades de los llamados modelos abiertos de IA, que cualquier persona puede descargar y modificar, cada vez están más cerca de los modelos cerrados, como Claude o ChatGPT, disponibles solo a través de los servicios en línea de sus propietarios.

El rezago de los modelos abiertos frente a los cerrados es en promedio de apenas unos cuatro meses, según el instituto de investigación Epoch AI.

Estos incluyen a Kimi K3.1 Pro, de la empresa china Moonshot, que cuesta la mitad de Claude Opus 5.5, el actual modelo de vanguardia de Anthropic.

Y entre los modelos pagos de Anthropic, OpenAI y Google, ninguno se ha mantenido a la cabeza durante mucho tiempo.

Anthropic también reconoce que se limita a sí misma: sus medidas de seguridad "podrían ralentizar nuestro avance en capacidades en comparación con competidores que no adopten restricciones similares".

Aun así, la compañía dice que cada versión nueva de Claude ha disparado las ventas. Más del 80% de sus ingresos el trimestre pasado provino de modelos de menos de seis meses de antigüedad.

- Precios en picada -

Cuando los productos se parecen, los precios caen. Según Morningstar, el precio de hacer que la IA procese la misma cantidad de texto con el mismo nivel de rendimiento ha caído un 97%, pasando de 17 dólares a finales de 2024 a 50 centavos en la actualidad.

Anthropic redujo el precio de Claude Opus un 20% en septiembre. Y OpenAI disminuyó en julio el precio de uno de sus modelos insignia a una quinta parte.

Por el contrario, los costos de Anthropic son en gran medida fijos. Para mantenerse al frente, cada nuevo modelo de Claude debe ser más grande que el anterior y entrenado con más datos, lo que demanda mayor poder de cómputo.

Desde finales de 2025, la empresa se ha comprometido a pagar, al menos, 417.000 millones de dólares para alquilar procesadores y servidores.

Eso representa cerca de 13 años de ventas al ritmo del primer semestre de 2026, y el total podría ser casi el doble si se incluyen contratos previstos o cancelables.

Estos compromisos son obligatorios sin importar el estado del negocio, advierte Anthropic.

- "Golpe triple" -

La apuesta compromete a toda la industria. Google y Amazon son a la vez accionistas de Anthropic, sus proveedores y sus revendedores.

Si la IA resulta ser menos rentable de lo esperado, el Fondo Monetario Internacional teme un "golpe triple" de estas inversiones cruzadas: precios de acciones en caída, deudas más difíciles de pagar, e ingresos prometidos que nunca se materializan.

La firma independiente de investigación New Constructs llamó la salida a bolsa de Anthropic "una prueba sin precedentes de la credulidad de los inversores".

Para pagar sus cuentas, Anthropic está contando con dinero del mercado bursátil, que no es ilimitado.

SpaceX, la empresa de cohetes e IA de Elon Musk, recaudó allí sumas récord en junio, mientras que Google y Meta, que están gastando fortunas en centros de datos, también buscan nuevo capital.

OpenAI, cuyo director ejecutivo, Sam Altman, calificó este año una salida a bolsa de "poco aconsejable", ha decidido esperar hasta 2027, mientras ve cómo Wall Street trata a su gran rival.