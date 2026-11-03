LaMelo Ball estalla con 34 y Minnesota se despega en el cuarto para vencer 112-100 a Milwaukee

MINNEAPOLIS (AP) — LaMelo Ball anotó un máximo de la temporada de 34 puntos para liderar a seis jugadores en dobles dígitos, y los Timberwolves de Minnesota se despegaron temprano en el cuarto periodo para imponerse 112-100 a los Bucks de Milwaukee el lunes por la noche.

Ayo Dosunmu sumó 19 unidades y un máximo de la temporada de 12 rebotes, y Jaden McDaniels aportó 13 tantos para Minnesota, que terminó con mínimos de la temporada en puntos y en porcentaje de tiro, con 42,7%.

Cada una de las cuatro victorias previas de Minnesota había sido por más de 20 puntos de diferencia.

Tyler Herro encabezó a Milwaukee con 21 tantos, el mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr. añadió 19 y AJ Green y Myles Turner aportaron 13 cada uno. Brayden Burries, la décima selección global del draft de la NBA de este año, fue titular por primera vez con Milwaukee y terminó con nueve tantos, con 4 de 15 en tiros de campo.

Milwaukee tuvo su peor porcentaje de tiro de la temporada, con 38,4%, y perdió por sexta vez en siete partidos para comenzar la campaña. Sin embargo, esta fue la primera derrota en la que los Bucks no permitieron al menos 127 unidades.

Seis puntos de McDaniels iniciaron una racha de 11-3 de los Timberwolves para abrir el cuarto periodo. Eso amplió la ventaja de Minnesota a 91-79, su primera diferencia de dos dígitos desde que se puso arriba 29-18 tras el primer cuarto.

Un triple de Ball —su sexto del partido— a mitad del periodo puso a Minnesota al frente 96-81.

Ya sin Anthony Edwards (cirugía de rodilla) por posiblemente un par de meses más, Minnesota jugó sin otro escolta, Terrence Shannon Jr. Se perdió el partido por una contusión en la cadera izquierda. ___

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