Las 10 mayores salidas a bolsa de la historia

Anthropic, la empresa creadora de la IA Claude, debutará el jueves en Wall Street con una oferta pública inicial de acciones (IPO) que podría recaudar hasta 64.400 millones de dólares.

A continuación, el ranking de las diez mayores IPO registradas hasta ahora por volumen de fondos captados. La salida a bolsa de SpaceX relegó a Facebook al undécimo puesto.

Las cifras, compiladas por la firma Renaissance Capital, no incluyen una eventual opción de sobreasignación de acciones, es decir, un paquete adicional de acciones previsto desde el inicio pero colocado posteriormente y solo en caso de fuerte demanda.

1. SpaceX: 75.000 millones de dólares. El grupo estadounidense de tecnología espacial e inteligencia artificial de Elon Musk debutó en el Nasdaq en junio de 2026 y captó casi el triple del récord anterior.

2. Saudi Aramco: 25.600 millones de dólares. El compañía petrolera saudita recaudó esa suma en la Bolsa de Riad en diciembre de 2019.

3. Alibaba: 21.800 millones de dólares. El gigante chino del comercio electrónico debutó en la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2014.

4. SoftBank Corp: 21.300 millones de dólares. La compañía japonesa salió a bolsa en Tokio en diciembre de 2018.

5. AgBank: 19.200 millones de dólares. El banco chino Agricultural Bank of China (AgBank) comenzó a cotizar en las bolsas de Shanghái y Hong Kong en julio de 2010.

6. ICBC: 19.100 millones de dólares. Otro banco chino, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), también eligió Hong Kong y Shanghái para su salida a bolsa en octubre de 2006.

7. NTT Mobile: 18.100 millones de dólares. El operador japonés de telefonía móvil debutó en la Bolsa de Tokio en octubre de 1998.

8. Visa Inc: 17.900 millones de dólares. La compañía estadounidense de tarjetas de crédito comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en marzo de 2008.

9. AIA Group: 17.800 millones de dólares. Esta filial asiática de la aseguradora estadounidense AIG salió a bolsa en Hong Kong en octubre de 2010.

10. Enel: 16.500 millones de dólares. El gigante italiano de la energía, cuyas acciones cotizan en Milán y Nueva York, debutó en bolsa en noviembre de 1999.