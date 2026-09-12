Las 10 últimas campeonas del Abierto de EE.UU. femenino

A continuación, las diez últimas ganadoras del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, tras la victoria el sábado de la kazaja Elena Rybakina ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.

2026: Elena Rybakina (KAZ)

2025: Aryna Sabalenka (BLR)

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Coco Gauff (USA)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Emma Raducanu (GBR)

2020: Naomi Osaka (JPN)

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Sloane Stephens (USA)

Las tenistas con más trofeos del US Open en la era Abierta (desde 1968):

1. Chris Evert (USA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

2. Serena Williams (USA): 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

3. Steffi Graf (GER): 5 títulos (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)

4. Martina Navratilova (TCH/USA): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1987)

5. Margaret Court (AUS): 3 títulos (1969, 1970, 1973)

6. Billie Jean King (USA): 3 títulos (1971, 1972, 1974)

7. Kim Clijsters (BEL): 3 títulos (2005, 2009, 2010)