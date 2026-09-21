Las autoridades de Tanzania sospechan que diez leones fueron envenenados en una reserva natural

DAR ES SALAAM, Tanzania (AP) — Las autoridades del norte de Tanzania sospechan que un veneno pudo haber causado la muerte de diez leones dentro de un área de conservación protegida y designada como Patrimonio Mundial por la Unesco.

El grupo de conservación que supervisa el lugar informó que los leones fueron hallados el viernes en la zona de Ndutu, dentro del Área de Conservación de Ngorongoro.

“Los hallazgos preliminares sugieren que los animales pudieron haber muerto tras ingerir veneno”, indicó en un comunicado la Autoridad del Área de Conservación de Ngorongoro.

Hay una investigación en marcha para establecer la causa definitiva de las muertes dentro del área, donde la fauna silvestre —incluidos leones, elefantes y rinocerontes negros— vive en proximidad con pastores masái seminómadas.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a los leones como vulnerables y afirma que su número está disminuyendo. Entre las amenazas que enfrenta la especie figuran la pérdida de hábitat, la disminución de las poblaciones de presas y el conflicto entre humanos y fauna silvestre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.