Las ciudades de Estados Unidos donde se puede vivir por menos de 1500 dólares al mes

La economía es uno de los factores más importantes que se debe tomar en cuenta al momento de elegir una ciudad para vivir. Si bien hay algunas personas cuyo poder adquisitivo es más alto y no tienen en cuenta los precios para la elección del lugar, hay otras que sí tienen que adecuarse a sus posibilidades financieras. Un estudio de GoBankingRates reveló cuáles son las ciudades de Estados Unidos en las que se puede vivir con menos de 1500 dólares al mes.

La investigación, citada por Univision, señala que esa es la cantidad de dinero que un jubilado estadounidense percibe, así que muchas personas se ven en la necesidad de buscar otras alternativas cuando el dinero tiene un presupuesto que no se puede romper, o cuando simplemente desean establecerse en un sitio más barato.

Las ciudades de EE.UU. en las cuales vivir por 1500 dólares al mes

1. Odessa, Texas

Odessa está en el primer puesto por ser la más barata. El costo de vida mensual es de 1385,63 dólares. Además de que el ambiente suele ser bastante cómodo, con un estilo tradicional texano. También hay diferentes atracciones turísticas a las que la población puede acceder, como The Historic White-Pool House.

Odessa, Texas Pixabay

2. Fort Wayne, Indiana

En el segundo sitio está Fort Wayne, con un costo de vida de 1397,29 por mes. Se tienen registros de que es un lugar tranquilo, muy familiar e ideal para vivir por sus bajos costos. En cuanto a las actividades que se pueden desempeñar, en esa ciudad hay muchas y para todos los gustos.

Fort Wayne Unsplash

3. St. Cloud, Minnesota

Una persona puede vivir aquí con 1404,64 al mes. Se trata de una zona pequeña y muy acogedora. A pesar de que muchos consideran que está un poco alejada de la metrópoli, para otros es el punto perfecto. Y es que cuenta con sus propias atracciones, algunas de las más llamativas relacionadas con la naturaleza, como: Lake George y Clemens Gardens.

Foto ilustrativa de Minnesota Unsplash

4. Lake Charles, Louisiana

Ya un poco más hacia los 1500 dólares se encuentra Lake Charles, cuyo costo de vida es de 1446,59. Está ubicada entre Houston y Nueva Orleans y aún es desconocida por muchos estadounidenses. También se trata de una ciudad pequeña, por lo que las oportunidades de emprendimiento y comercio local son grandes.

5. Lawton, Oklahoma

Con un costo de vida de 1483,75 dólares, Lawton promete ser la casa de todos los amantes de la naturaleza. Lawton es la sede del condado de Comanche, donde se pueden hallar lugares como el Museum of the Great Plains, The Holy City y el Medicine Park Aquarium and Natural Sciences Center.

Foto ilustrativa de Oklahoma Unsplash

6. Lansing, Michigan

Finalmente, está Lansing, una ciudad en la que por mes se puede vivir cómodamente (según el estudio) con 1485,48 dólares. Es la capital de Michigan, por lo que decenas de estudiantes acuden a cumplimentar su etapa académica y justamente es conocida por eso. Es una ciudad llena de lugares históricos y muchos atractivos turísticos: R.E. Olds Transportation Museum y Rogers-Carrier House son algunos de ellos. Otro de los recorridos más conocidos es el de la Búsqueda del Tesoro.

Lansing, Michigan Unsplash

LA NACION