Trabajó en un restaurante y revela por qué ser mesero en EE.UU. te marca de por vida: “Odio este país”

Cuando se ingresa al mercado laboral, sobre todo en el caso de los menores de edad, por lo general no se reflexiona mucho en la decisión, simplemente se buscan oportunidades que suelen estar en el sector de restaurantes o retail. Sin embargo, aunque no se le tome mucha importancia en ese momento, esta es una decisión que podría afectar el futuro, al menos según la consideración de Maude, quien compartió su propia experiencia sobre la dificultad que afrontó para ingresar a las ventas por retail tras iniciar en la industria de alimentos.

En un clip original, aparecía una joven frustrada consigo misma, que deseaba retroceder el tiempo para que alguien le impidiera adquirir experiencia en el sector de los restaurantes en lugar del retail, una breve intervención que dio comienzo a la de Maude (@maude_ify), quien no solo coincidió con este pensamiento, sino que dejó ver cómo fue su caso.

Desde la perspectiva de este joven, muchos adolescentes creen que pueden simplemente tomar un trabajo de restaurante y luego decidir moverse al sector de retail, pero destacó que en realidad esto no es tan fácil y que cambiar de sector es más complicado de lo que se imagina, por lo que lanzó una recomendación para todos aquellos que se encuentran en esta disyuntiva: “Si quieres trabajar en retail, debes iniciar en retail”. Sin embargo, también aseguró que hay más “filtros” o impedimentos para lograr el objetivo: “Incluso en retail se trata de a quién conoces. Odio a este país”, cerró.

Un trabajador explica las diferencias entre cambiar de un sector laboral a otro en EE.UU.

¿Se puede cambiar del mundo de los restaurantes al retail?

La comunidad virtual se hizo eco de la opinión de Maude y los usuarios consideraron que su visión no era tan equivocada e incluso dieron consejos sobre qué se puede hacer en estos casos: “Me quedé en el sector de alimentos hasta que obtuve experiencia en la gestión y luego me cambié al retail”, dejó una usuaria. Otro compartió su “hack” para vencer al sistema: “Encontré un truco para la vida, conseguir un trabajo en retail con buenas relaciones. Rompí el ciclo mientras trabajaba en la cafetería de Barnes and Noble y pasé a la planta”.

En tanto que algunos otros trabajadores dejaron sus formas para evitar este círculo vicioso: “Tengo dos curriculums, uno que enumera mis posiciones en la industria de alimentos y otro en las de retail”.

Unos más reconocieron que sí es posible salir del sector, pero después de varios intentos: “Fue muy difícil entrar al retail. Tuve que solicitarlo en MUCHAS ocasiones. Estaba tan confundida en ese momento”, escribió una mujer.

La característica que comparten la industria de alimentos y del retail

Un trabajador explica cómo se clasifica la industria en Estados Unidos

Debido al interés que generaron sus comentarios, Maude hizo otro video con más explicaciones: “Es decir, es difícil conseguir un trabajo en retail después de haber tenido ya un trabajo en el servicio de alimentos y viceversa. Esto a diferencia de conseguir un trabajo de nivel de entrada en cualquiera de los dos”, puntualizó.

En su óptica, hay una característica que comparten ambos sectores y es que los dos se centran en el servicio al cliente, pero aún así hay peculiaridades que los diferencian. Por ejemplo, el tiktoker consideró que la industria de restaurantes es más proclive a tratar de eludir los derechos de los trabajadores.

