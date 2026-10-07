Las nuevas caras de EEUU responden ante Canadá y cierran una fecha FIFA perfecta

Apoyado en sus nuevos talentos, Estados Unidos cerró este martes de manera perfecta la ventana FIFA con una victoria 1-0 sobre Canadá en el Allianz Field de St. Paul, en Minnesota, donde volvió a marcar el juvenil Justin Ellis.

El Team USA nuevamente mostró la casta de sus juveniles, tal vez la mejor noticia para el equipo del entrenador Mauricio Pochettino que culmina la fecha de amistosos internacionales con cuatro triunfos.

El cuadro de la barra y las estrellas terminó la ronda preparatoria con dos triunfos ante rivales sudamericanos (Perú y Chile) y dos ante los otros grandes de su zona (México y Canadá). Anotó 12 goles y solo recibió tres.

"Estoy preocupado", dijo el argentino entre risas al término del cotejo. "Estos jugadores deben seguir con humildad en sus equipos, ahora se trata de mantener este nivel de compromiso y seguir mejorando cada día".

Con el objetivo de renovar con materia prima fresca de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Poche volvió a apostar por una alineación con muchos jóvenes ante su rival del norte.

Y nuevamente fue recompensado. Ellis, de 19 años, marcó el gol de la victoria y se perfila como una de las fichas a tener en cuenta luego de convertirse en la promesa del Orlando City de la MLS.

El juvenil anotó su segundo gol con su selección después de estrenarse con un tanto en la victoria 4-1 sobre Perú, en Orlando.

Su compañero en Orlando, Alex Freeman, ganó por la banda derecha y metió centro al segundo palo donde Ellis apareció bien acomodado para empujar la pelota antes de la media hora de juego.

"Mantener" la pasión

El joven atacante había acusado molestias en el tobillo derecho y estas quedaron en evidencia durante la celebración, y más tarde en su posterior salida del partido.

"Los jugadores merecen el crédito, no solamente por el resultado sino por la forma en la que hemos competido, es un buen inicio", afirmó Pochettino.

"Hemos jugado cuatro partidos en dos semanas y lo hicimos con el mismo compromiso y la misma pasión, eso es algo que debemos mantener", agregó.

Canadá, que sigue bajo la sombra de México y Estados Unidos en la lucha por la supremacía en Concacaf, tuvo la posesión de la pelota en el segundo tiempo pero careció de oportunidades dentro del área enemiga.

El técnico de los canadienses, el estadounidense Jesse Marsch, incluyó en su once titular hombres de experiencia como el arquero de Inter Miami, Dayne St. Clair, y el atacante del Atlético de Madrid, Jonathan David.

Los Canucks llegaron a Minnesota impulsados por sus victorias ante Chile (1-0) y Perú (2-0), pero se marcharán ampliando su antirrécord contra el Team USA. Sus rivales estadounidenses los han vencido en 17 ocasiones, les empataron en 13 y cayeron en 12.

El siguiente paso para los de Pochettino será en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, donde enfrentará a la mundialista Haití en juegos de visita recíproca entre el 9 y el 17 de noviembre.

Pochettino aspira a revertir una penosa presentación en la edición pasada de ese torneo, previa a la Copa del Mundo del 2026, que lo vio terminar en el cuarto puesto en la edición 2024-25.

"Es fácil llegar y hacer el debut, pero ahora debemos hacerle entender a estos jugadores que tienen una mayor responsabilidad con su juego y este grupo", finalizó el exentrenador del Tottenham.