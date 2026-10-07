Las nuevas caras de EEUU responden ante Canadá y cierran una ventana FIFA perfecta

Apoyado en sus nuevos talentos, Estados Unidos cerró este martes de manera perfecta la ventana FIFA con una victoria 1-0 sobre Canadá en el Allianz Field de St. Paul, donde volvió a marcar el juvenil Justin Ellis (29').

El US Team nuevamente mostró la casta de sus juveniles, tal vez la mejor noticia para el equipo del entrenador Mauricio Pochettino que culmina la fecha de amistosos con cuatro triunfos.

Con el objetivo de renovar con materia prima fresca de cara a los Olímpicos de Los Ángeles 2028, Poch volvió a apostar por una alineación con muchos jóvenes ante su rival del norte.

Y nuevamente fue recompensado. Ellis, de 19 años, marcó el gol de la victoria y se perfila como una de las fichas a tener en cuenta leugo de convertirse en la promesa del Orlando City de la MLS.

El juvenil anotó su segundo gol con su selección luego de estrenarse con un tanto en la victoria 4-1 sobre Perú, en Orlando.

Su compañero en Orlando, Alex Freeman, ganó por la banda derecha y metió centro al segundo palo donde Ellis apareció bien acomodado para empujar la pelota antes de la media hora de juego.

El joven atacante había acusado molestias en el tobillo derecho y quedaron en evidencia durante la celebración, y luego en su posterior salida del partido.

Canadá, que sigue bajo la sombra de México y Estados Unidos en la lucha por la supremacía en Concacaf, tuvo la posesión de la pelota en el segundo tiempo pero careció de oportunidades dentro del área enemiga.

El técnico de Canadá, el estadounidense Jesse Marsch, incluyó en su once titular hombres de experiencia como el arquero de Inter Miami, Dayne St. Clair, y el atacante del Atlético de Madrid de España, Jonathan David.

Estados Unidos culmina la ronda de amistosos con una nota sobresaliente tras conseguir cuatro triunfos, dos ante rivales sudamericanos (Perú y Chile) y dos ante los otros grandes de su zona (México y Canadá). Anotó 12 goles y solo recibió tres.

El siguiente paso para los de Pochettino será en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, donde enfrentará a la mundialista Haití en juegos de visita recíproca entre el 9 y 17 de noviembre.

La centenaria rivalidad entre Estados Unidos y Canadá deja 17 triunfos para el US Team, 13 empates y 12 derrotas.

Alineaciones:

Estados Unidos: Brian Schwake; Alex Freeman, Chris Richards (cap.), Auston Trusty (Antonee Robinson, 74'), George Campbell (Adri Mehmeti, 74'); Gio Reyna (Sebastián Berhalter, 46'), Yunus Musah (Sergiño Dest, 46'), Brooklyn Raines (Tyler Adams, 62'); Malik Tillman (Neil Pierre, 74'), Mathis Albert (Cole Campbell, 61'), Justin Ellis (Julian Hall, 47')

Canadá: Dayne St. Clair; Luc de Fougerolles, Niko Sigur, Richie Laryea; Nathan Saliba, Stephen Eustáquio (Mathieu Choiniere, 46'), Liam Millar (Jacen Russell-Rowe, 66'), Jacob Shaffelburg (Promise David, 72'), Ralph Priso; Tani Oluwaseyi (Daniel Jebbison, 66'), Jonathan David .