Las pulseras de la amistad entre Kamala Harris y Taylor Swift que son furor tras el debate presidencial en EE.UU.

El debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, celebrado este martes en Filadelfia, Pensilvania, generó una ola de reacciones en todo Estados Unidos.

El respaldo de la cantante Taylor Swift a la vicepresidenta Harris, fue de los eventos más sonados en redes sociales. Casi de inmediato, en la tienda oficial de la candidata presidencial se publicaron los brazaletes de la amistad, un accesorio característico de los fanáticos de Swift.

El segundo debate presidencial 2024 tuvo lugar el martes 10 de septiembre en Filadelfia, Pensilvania. Esta vez en vez de Joe Biden, quien se enfrentó a Donald Trump fue Kamala Harris SAUL LOEB - AFP

El respaldo de Taylor Swift a Kamala Harris

Taylor Swift, ganadora de múltiples premios Grammy y una de las artistas más influyentes de su generación, siempre expresó sus opiniones políticas. Desde las elecciones de 2020, ha dejado clara su oposición a Donald Trump y su apoyo a los candidatos demócratas.

Este año no fue la excepción: poco después de que concluyera el debate entre Harris y Trump, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 283 millones de seguidores, para reafirmar su apoyo a la aspirante del partido Demócrata.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024″, escribió la cantante en una publicación que en diez horas lleva casi ocho millones de likes. “Kamala lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un defensor firme. Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, agregó.

La imagen con la que Taylor Swift publicó su apoyó a Kamala Harris Instagram

El brazalete de la amistad Harris-Walz

La cuenta en X (ex Twitter) de Team Kamala anunció el lanzamiento de los brazaletes de la amistad entre Harris y su compañero de fórmula Walz. “¿Are you ready for it? ¡Las pulseras de la amistad de Harris-Walz ya están aquí!”, publicaron, en referencia a la canción de Swift de 2017. Estos accesorios, simples, pero simbólicos para los miles de fanáticos de Taylor Swift, han sido adoptados por la campaña de la candidata demócrata y ahora están disponibles para la venta en la tienda oficial.

Tienen un precio de 20 dólares, su lanzamiento está programado para el próximo 24 de septiembre y llevan las inscripciones “Harris Walz 24″ con mostacillas, una por cada letra. Además, se trata de una estrategia para recaudar fondos para la campaña. Todo el dinero se destinará al Harris Victory Fund, un fondo dedicado a apoyar la candidatura de Harris y Walz.

Los brazaletes de la amistad ya están disponible para reserva en la tienda oficial de la campaña Harris-Walz, y la fecha de lanzamiento está prevista para el 24 de septiembre de 2024 Foto X @TeamKamala

Tim Walz valoró el apoyo de Taylor Swift

Tim Walz, candidato a vicepresidente, se mostró agradecido por el respaldo de Swift y comentó en una entrevista con MSNBC que el apoyo de la cantante refleja el tipo de coraje que Estados Unidos necesita en este momento.

“Lo hemos visto en las mujeres que quisieran mantener sus vidas personales como privadas, pero se ven obligadas a salir porque casi mueren por no poder acceder a servicios de aborto durante un embarazo. Y ahora tenemos a alguien como Taylor Swift saliendo y dejándolo muy claro”, comentó Walz.

Además, invitó a los fanáticos de la oriunda de Pensilvania, un “estado bisagra” en estas elecciones, a brindar su apoyo. “Esta será la oportunidad. Vengan, dennos una mano, hagan que las cosas funcionen”, agregó.

LA NACION