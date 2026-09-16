Las reservas de petróleo caen mientras la producción sigue en máximos

Las reservas comerciales de crudo se redujeron la semana pasada en Estados Unidos, tal y como se esperaba, mientras que la producción sigue trabajando a toda máquina para compensar los efectos de la guerra en Oriente Medio, según datos oficiales publicados el miércoles.

En el periodo de siete días que finalizó el 11 de septiembre, las reservas comerciales se redujeron en unos 600.000 barriles, según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

El mercado esperaba un descenso ligeramente mayor, de 1,5 millones, según una encuesta elaborada entre especialistas por la agencia Bloomberg.

Esta evolución se debe en parte a un repunte de las exportaciones (41%) respecto a la semana anterior. Sin embargo, esta aceleración se vio compensada en cierta medida por un aumento de las importaciones (3,43%) y por un ajuste estadístico de la EIA.

La agencia ha añadido unos 577.000 barriles diarios a los volúmenes que han llegado al mercado estadounidense.

El gobierno echó mano de sus reservas estratégicas (400.000 barriles la semana pasada) para frenar la subida vertiginosa de los precios del petróleo.

Hasta el momento, se han extraído unos 130 millones de barriles desde los primeros ataques israelo-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

Washington se ha comprometido a liberar 172 millones de barriles de los 415 millones que componían las reservas estratégicas estadounidenses a finales de febrero.

Por otra parte, la producción estadounidense de petróleo se mantiene cerca de sus máximos históricos.

La semana pasada se produjeron 13,94 millones de barriles diarios en Estados Unidos, casi medio millón de barriles más que hace un año.