Las reservas de petróleo de EE.UU. aumentan por freno de las refinerías

Las reservas comerciales de crudo aumentaron la semana pasada en Estados Unidos, principalmente por la desaceleración del ritmo de refinamiento en el país, según datos oficiales publicados el miércoles.

En el periodo de siete días que finalizó el 18 de septiembre, las reservas comerciales aumentaron en unos 3 millones de barriles, según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Este desarrollo es en parte atribuido a la caída en entregas a las refinerías (-519.000 barriles al día). Estas instalaciones operaron al 94% de su capacidad la semana pasada, su nivel más bajo desde mayo.

Por la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, los productos derivados del petróleo son cada vez más escasos en el mercado. Las refinerías intentan tomar ventaja del alza en los precios al operar sus plantas a toda su capacidad.

Pero una importante refinería de ExxonMobil en Illinois, al norte de Estados Unidos, tuvo que parar el 13 de septiembre por un corte de electricidad y sigue aún sin actividad.

La EIA también resaltó el miércoles que el volumen de productos entregados en el mercado doméstico -un indicador implícito de la demanda- se mantiene en un nivel elevado (más de 21 millones de barriles al día), pese a los altos precios.

El diésel se ha vendido a precios récord en las gasolineras, y la gasolina regular es un 50% más cara que antes de la guerra en Irán, según información de la Asociación Estadounidense de Automovilismo.

El informe no tuvo incidencia en los precios del petróleo, al estar la atención de los operadores enfocada en los últimos desarrollos geopolíticos.