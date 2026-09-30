Las reservas de petróleo de EEUU suben a pesar de que el mercado preveía un descenso

Las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos aumentaron ligeramente la semana pasada debido a un descenso en la producción de las refinerías, mientras se sigue recurriendo a las reservas estratégicas por la guerra en Oriente Medio, según cifras oficiales publicadas el miércoles.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 25 de septiembre, las reservas comerciales aumentaron en unos 900.000 barriles, según la EIA.

Por el contrario, el mercado esperaba un ligero descenso de 710.000 barriles, según una encuesta entre analistas publicada por la agencia Bloomberg.

El aumento de las reservas comerciales se debe, una vez más, a la ralentización del ritmo de las refinerías en Estados Unidos, que utilizaron el 92,5% de su capacidad la semana pasada (frente al 94% del periodo anterior).

Estas instalaciones no habían funcionado a un ritmo tan lento desde finales de mayo.

Paralelamente, se siguen extrayendo barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para paliar las perturbaciones que causa en el suministro la guerra en Oriente Medio.

La semana pasada salieron de estas reservas unos 800.000 barriles. Estados Unidos se comprometió a liberar progresivamente 172 millones de barriles de los 415 millones que componían las reservas estratégicas a finales de febrero.