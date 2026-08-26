Las reservas semanales de petróleo se estabilizan en EE.UU.

Las reservas comerciales de petróleo apenas variaron la semana pasada en Estados Unidos y las refinerías siguieron operando a plena capacidad, según datos oficiales publicados el miércoles.

Las existencias aumentaron en aproximadamente 100.000 barriles durante el período de siete días que finalizó el 21 de agosto, según el informe semanal de la Eia, la agencia de información sobre energía de Estados Unidos.

El mercado esperaba un aumento más marcado, de 1,6 millones de barriles, según la media de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

Tanto las importaciones como las exportaciones disminuyeron aproximadamente un 7% en comparación con la semana anterior.

La producción estadounidense sigue manteniéndose cerca de su nivel récord, con más de 13,8 millones de barriles diarios.

Si bien la guerra en Medio Oriente ha perturbado considerablemente los flujos de hidrocarburos de la región y ha afectado su capacidad de procesamiento de petróleo crudo, las refinerías estadounidenses siguen operando a un ritmo sostenido.

La semana pasada utilizaron el 97,4% de su capacidad, frente al 97,2% de la semana anterior y alrededor del 93% hace un año.

Para compensar los efectos de la guerra, Washington volvió a retirar 3,7 millones de barriles de su reserva estratégica, que ahora se encuentra en su nivel más bajo desde noviembre de 1982.

El informe no tuvo impacto en los precios del petróleo el miércoles, ya que la atención de los operadores se centró en los últimos acontecimientos geopolíticos.