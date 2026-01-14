Las ventas minoristas en EEUU repuntan en noviembre más de lo esperado

Las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron en noviembre más de lo previsto por los analistas, informó el gobierno este miércoles.

Las ventas aumentaron un 0,6% en noviembre hasta alcanzar los US$ 735.900 millones respecto al mes anterior, según datos del Departamento de Comercio.

Esto supuso un repunte con respecto al descenso del -0,1% registrado en octubre y superó el crecimiento del 0,4% previsto por los analistas.

Las cifras se publicaron con retraso debido al prolongado cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre.

Las ventas minoristas aumentaron un 3,3% en noviembre respecto al mismo periodo de 2024, según el gobierno.

Las ventas de automóviles y de carburantes encabezaron este aumento del gasto en consumo.