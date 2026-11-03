Las voces de los votantes estadounidenses desde Florida hasta Alaska

Desde Florida hasta Alaska, los votantes estadounidenses dieron a la AFP sus opiniones sobre las elecciones legislativas de mitad de mandato de este martes, en las que los demócratas podrían asestar un revés al presidente Donald Trump y al Partido Republicano.

- ¿Un referendo? -

"Obviamente es un referéndum sobre el segundo mandato de Trump", zanja sobre las votaciones Wes Pyron, de 37 años, en Washington.

Pero ante los sondeos favorables a los demócratas, recuerda la derrota de Hillary Clinton frente a Donald Trump: "Sigo dolido por 2016, así que ya no hago ningún caso a las encuestas".

En Atlanta, en el estado de Georgia, Mike votó para "mantener bajo control al gobierno de Trump". Este gerente afroestadounidense de 34 años que trabaja en el sector informático espera una "gran ola azul", el color asociado al Partido Demócrata.

A mediodía, en un centro de votación de esta gran ciudad, no había largas filas de espera, pero sí un flujo constante de electores que acudían a votar sin interrupción y que a menudo salían con una pegatina que decía "I voted" ("Yo voté").

- Políticas migratorias, en la mira -

Las políticas migratorias "tienen que existir", reconoce Andrés Gutiérrez, empleado del sector del crédito hipotecario de origen venezolano, en Doral (Florida). Pero la política actual "no es el enfoque adecuado", asegura.

En Nueva York, Quishaun Hill, de 44 años, se inquieta por las acciones de la policía de inmigración (ICE) y "las actuaciones irresponsables y verdaderamente inhumanas" que ha observado en la aplicación de la política antiinmigración de Trump.

Varias actuaciones de agentes federales de inmigración han suscitado indignación desde el regreso de Donald Trump al poder, en particular la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis a principios de año.

- Socialistas y musulmanes -

Varios miembros del ala izquierda del Partido Demócrata, algunos de los cuales se reivindican como socialistas, son candidatos en distintos puntos del país.

Es el caso de Abdul Al-Sayed, candidato en Michigan, que de conseguir una victoria sería el primer senador musulmán de Estados Unidos.

En Detroit, Mackenzie Currie, de 28 años, dice estar "encantada de votar por él".

En el estado de Texas, James Talarico, una figura moderada de los demócratas, es quien se presenta al Senado. Según las encuestas, tiene chances de derrotar al republicano Ken Paxton.

"Eso me pone muy triste", subraya Mary Wolf en Dallas.

Su esposo, que prefiere no dar su nombre, considera que "el socialismo no funciona".

Para Maru Restrepo, una votante de origen colombiano de 70 años entrevistada en Miami, los demócratas "se han vuelto demasiado socialistas, comunistas y musulmanes", unos calificativos que suele emplear Donald Trump.

- Frustración -

"Todo el mundo, al menos en mi generación, está un poco frustrado con la crisis del costo de vida, los precios de la gasolina y lo que está pasando en el extranjero", explica Tom, de 27 años, en Atlanta.

En la misma ciudad, Donta Comer, de 38 años, asegura que "las cosas tienen que cambiar para los ciudadanos de a pie, y yo soy un ciudadano de a pie".

Brian Rowe, que trabaja en la American University en Washington, menciona también "la desastrosa guerra contra Irán", que ha provocado una subida de los precios de los combustibles y que "tiene que terminar".

- "Fraude" en Alaska -

Las montañas nevadas dominan Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. A las ocho de la mañana, el termómetro marca los 0 ºC, y unas sesenta personas agitan pancartas por el candidato republicano al Senado, Dan Sullivan.

Este nombre está en el centro de un embrollo: la campaña de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, está acusada de haber impulsado a un homónimo a presentarse para crear confusión y arrebatar votos al senador saliente.

"No me lo puedo creer. Para mí, es un fraude", dice indignado James Weise, un jubilado de 72 años que acaba de votar por la versión republicana de Dan Sullivan.

En la oficina de votación, los trabajadores electorales explican que muchas personas han acudido a votar por anticipado, señal de una participación más alta de lo habitual.