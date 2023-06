Le sacó una foto a otra pasajera en el avión y nadie pudo creer lo que se vio en la imagen

escuchar

Una viajera utilizó las redes sociales para exponer la extraña actitud que tuvo su compañera de vuelo. Al parecer, la mujer que viajaba a su lado se cepilló los dientes en pleno asiento y mantuvo el recipiente con el agua usada allí por varias horas. La pasajera quedó horrorizada y no dudó en compartir su caso con la comunidad virtual.

La usuaria publicó todos los pormenores en Reddit y aseguró que no podía creer lo que había presenciado. Según su relato, viajaba hacia Londres y a su lado había una pareja. La chica no tuvo conflicto en hacer su rutina de higiene frente a todos, a pesar de que el baño estaba a tan solo unas filas de distancia, según destacó la persona molesta.

Para muchos, viajar en avión es una prueba a la paciencia, especialmente cuando los compañeros de asiento tienen comportamientos inapropiados Unsplash

“Me quedé dormida, luego me desperté con esta mujer cepillándose los dientes en su asiento. Procedió a escupir en un recipiente, agitó el cepillo de dientes en el aire para secarlo y mantuvo el vaso allí durante cuatro horas”, describió en la publicación. Por si eso no fuese suficiente, la usuaria agregó que la situación se volvió más incómoda porque tuvo que estar en ese avión por 14 horas. En el posteo hay una imagen que muestra un pequeño vaso de plástico con un cepillo de dientes de bambú, colocado en la mesa desplegable.

Etiqueta para un vuelo, útiles para evitar conflictos a bordo

No es la primera vez que un pasajero les genera molestias a sus compañeros de viaje. La realidad es que es un escenario muy común, pero no significa que sea obligatorio o que no haya maneras de contrarrestarlo. Por eso, Kristie Koerbel, quien ha sido azafata por 21 años, dio para The New York Times algunas reglas de etiqueta que ayudarán a todos a tener un viaje más placentero: “El objetivo es lograr un equilibrio de comodidad razonable y consideración hacia quienes te rodean”.

Reclinar el asiento de forma educada y lenta. La experta instó a los pasajeros a siempre preguntar si hay algún inconveniente con reclinar el asiento: “La manera incorrecta es empujar el asiento hacia atrás tan fuerte y rápido como puedas. Se han roto computadoras portátiles, derramado bebidas y provocado peleas a puñetazos”.

No todos los pasajeros son conscientes de las molestias que pueden generarles a sus compañeros de avión Freepik

Limpiar lo que los hijos hagan . Siempre que un pasajero lleve niños pequeños, se debe asegurar de que el desastre generado no les cause problemas a otros: “No somos sirvientes. Los sobrecargos no tienen acceso a aspiradoras, escobas o artículos de limpieza, solo a jabón de manos, toallitas húmedas y aromatizante. No estás obligado a limpiar, pero es de buena educación”.

. Siempre que un pasajero lleve niños pequeños, se debe asegurar de que el desastre generado no les cause problemas a otros: “No somos sirvientes. Los sobrecargos no tienen acceso a aspiradoras, escobas o artículos de limpieza, solo a jabón de manos, toallitas húmedas y aromatizante. No estás obligado a limpiar, pero es de buena educación”. Siempre llevar auriculares. De esa manera se evitará fastidiar a otros usuarios con videollamadas, música o hasta videojuegos. “Además, si tienes un compañero de asiento que habla demasiado, los auriculares son una excelente manera de evitarle”.

