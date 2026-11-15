LeBron escala al tercer lugar histórico de asistencias en triunfo de Sixers

LeBron James superó a Jason Kidd como el tercer jugador con más asistencias de la historia de la NBA, durante un triunfo de los Philadelphia 76ers 131-124 ante los Indiana Pacers que abrió la jornada del domingo.

King James, que compite en su temporada 24 en la liga de básquet norteamericana, dejó atrás la marca de 12.091 asistencias que acumuló Kidd en las 19 campañas que jugó hasta retirarse en 2013.

LeBron solo tiene por delante en esta clasificación a John Stockton (15.806) y Chris Paul (12.552).

James se aupó al podio histórico en el último cuarto del triunfo ante los Pacers con un pase al escolta VJ Edgecombe, un jugador que no había nacido cuando LeBron ingresó en la NBA.

LeBron, que el próximo mes cumplirá 42 años, entregó un total de 11 asistencias, la mayor cantidad desde que se unió esta campaña a los Sixers.

El alero, máximo anotador histórico de la liga, aportó también 15 puntos y 7 rebotes.

Como en otras ocasiones, LeBron ejerció un rol de facilitador para las otras estrellas de Philadelphia. Ante la ausencia de Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey cargaron con el peso ofensivo con 31 y 27 puntos respectivamente.

Los Sixers tienen un registro de 11 victorias y 3 derrotas y están igualados con los Boston Celtics en lo más alto de la tabla de la Conferencia Este.

Por los Pacers, que siguen con la baja de su líder, Tyrese Haliburton, el camerunés Pascal Siakam logró 31 puntos y el alero Kelly Oubre Jr. otros 16.

La fecha del domingo deparaba otros ocho partidos, incluida la visita de Los Angeles Lakers de Luka Doncic a los Phoenix Suns y la de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama al Utah Jazz.