LeBron James completó su primer triple doble con el uniforme de los Philadelphia 76ers en un triunfo 111-104 ante el Miami Heat que los mantiene con vida en la Copa NBA.

La victoria en casa de los Sixers abrió la penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa NBA, con otros ocho partidos que también contaron para la temporada regular.

El Heat de Giannis Antetokounmpo se presentaba en su mejor momento a Filadelfia, con siete victorias consecutivas y líder invicto del Grupo B de la Conferencia Este.

Miami tenía la posibilidad de sellar el boleto a los cuartos de final con un triunfo, pero se topó con la mejor actuación de LeBron James desde su aterrizaje en Filadelfia.

El alero, que en diciembre cumplirá 42 años, sumó 25 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en el primer triple doble de su temporada 24 en la liga de básquet norteamericana.

A la vez James batió su propio récord como el jugador más veterano en completar un triple doble.

LeBron tuvo que cargar con más responsabilidad ofensiva ante la ausencia del pívot Joel Embiid, por enfermedad, y la lesión en los isquiotibiales sufrida por Jaylen Brown en el segundo cuarto.

El alero no regresó a la pista en la segunda mitad y dejó su casillero en 6 puntos. El escolta Tyrese Maxey respaldó a LeBron con 30 puntos y el joven VJ Edgecombe aportó otros 18.

Antetokounmpo llegó a 32 puntos y 14 rebotes para Miami, que ha reconducido la temporada después de un desastroso inicio con cuatro derrotas seguidas.

"Era un equipo realmente bueno el que teníamos enfrente", declaró LeBron, que protagonizó una fulgurante serie de 14 puntos consecutivos para los Sixers en el segundo cuarto.

"Nosotros queríamos recuperar nuestra identidad defensiva. No lo conseguimos en el primer cuarto, pero creo que durante los siguientes 36 minutos volvimos a ella", destacó King James.

Filadelfia tomó la cabeza del grupo con un registro de 2-1, el mismo que Miami. El boleto directo se definirá en la última fecha del viernes, cuando los Sixers visiten a los Indiana Pacers y el Heat a los New York Knicks.

- Mavs, primer clasificado -

El primer boleto a las eliminatorias se lo quedaron este miércoles los Dallas Mavericks sin necesidad de jugar.

Un triunfo de los Houston Rockets 116-104 ante los Phoenix Suns garantizó que los Mavericks terminen en el primer lugar del Grupo A del Oeste.

El pívot turco Alperen Sengün logró un triple doble con 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para Houston, mientras Devin Booker encabezó a Phoenix con 25 tantos.

- Spurs descarrilan en Portland -

En Portland, Victor Wembanyama firmó 44 puntos y 16 rebotes que no evitaron la derrota de los San Antonio Spurs ante los Trail Blazers por 116-111.

Fue la octava ocasión en la carrera del francés que supera los 40 puntos y 15 rebotes.

Aun así, el dúo formado por Deni Avdija y Damian Lillard hizo estragos en la defensa de San Antonio.

Avdija logró 33 puntos y Lillard otros 29 en un triunfo de Portland que abre toda clase de posibilidades en el Grupo C del Oeste.

Spurs y Blazers están igualados en la cabeza con Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, todos ellos con un registro de 2-1.