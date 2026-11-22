Ferrari vuelve a ver todo rojo en Las Vegas: tres semanas después de un incidente en Ciudad de México, Charles Leclerc está de nuevo en el punto de mira tras provocar otro choque con su compañero Lewis Hamilton al final del Gran Premio de Las Vegas el sábado.

El director de la Scuderia, Frédéric Vasseur, no fue indulgente con el monegasco después de la espectacular carrera disputada en el circuito urbano alrededor del Strip.

"Un error profesional", afirmó molesto.

"Lo viví muy mal (el choque), incluso peor que en México porque ya se les había advertido. Tuvimos una conversación en México que fue clara y hoy hemos repetido el mensaje durante la carrera. Dijimos claramente a Charles que pensara en el equipo cuando estuviera detrás de Lewis. No escuchó y creo que es un error profesional", tronó el dirigente francés al micrófono de Canal+.

- Leclerc "no escuchó" -

"Todos ponemos una enorme energía, hacemos grandes sacrificios y ahora hemos arruinado un posible buen resultado porque el ritmo era bastante bueno. Pero sea cual sea el resultado, no tenemos derecho a arruinar algo cuando la gente trabaja para ti, así que mantengo mi postura: es completamente inaceptable", insistió Vasseur.

Como en México, Leclerc hizo su mea culpa y reconoció su responsabilidad nada más acabar la prueba: "Si me ponen diez segundos de penalización, es porque lo merezco, porque simplemente he hecho algo mal. Tendré que revisar la acción. En el coche tenía una opinión diferente, pero voy a mirar qué he hecho mal".

No está claro que estas disculpas basten para calmar la tensión palpable con Hamilton desde hace varios meses, período en el que se han multiplicado los incidentes.

- Múltiples incidentes -

En México, Leclerc había arrinconado a su compañero, que había salido desde la pole, para adelantarle y el monegasco se saltó una chicana, lo que le acarreó una penalización de diez segundos que redujo a nada sus opciones de victoria.

Dos meses antes, en Monza, Leclerc había empujado al siete veces campeón del mundo hacia la grava y echó así a perder su carrera.

"Es muy diferente de los choques o las peleas que hemos tenido en el pasado, en las que habíamos llevado los límites un poco demasiado lejos (...) Era bastante natural estar a su lado con la potencia que yo tenía, pero creo que subestimé el hecho de que desde su coche él no veía el mío", argumentó Leclerc, sin intentar "buscarse una excusa".

Presente desde 2019 en las filas de la Scuderia, a la que considera su "segunda familia", Leclerc, de 29 años, se encuentra por primera vez en una situación muy delicada y tendrá que procurar no cometer más este tipo de errores, sobre todo frente a un compañero tan idolatrado por los aficionados de Ferrari.

- "Vamos a hablar con Lewis" -

Leclerc también ha defraudado a Fred Vasseur, con quien mantiene una relación cercana y a quien a menudo se ha acusado de favorecerle desde su llegada a Maranello en 2023.

"Lo siento muchísimo por el equipo y por Fred, que tuvo una conversación con los dos y que hoy se encuentra en una situación en la que debe dar explicaciones cuando el error viene de mi lado", concluyó el monegasco.

Muy criticado por la prensa italiana, el dirigente francés va a tener que golpear de nuevo la mesa para evitar que la relación entre Leclerc y Hamilton se deteriore aún más y penalice a la Scuderia, que lleva casi 20 años persiguiendo un título de campeón del mundo.