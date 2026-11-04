Legisladores de EEUU viajarán a Turquía para la COP31

Una delegación de legisladores estadounidenses viajará a Turquía para asistir a la cumbre anual de la ONU sobre el clima, anunció este miércoles un congresista demócrata, un día después de la contundente victoria de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

Estados Unidos ya no participa en las negociaciones desde su retirada del Acuerdo de París sobre el clima, ocurrida durante la presidencia de Donald Trump.

No obstante, el congresista demócrata Sean Casten señaló que una delegación de 19 miembros del Congreso desempeñará, aun así, "un papel diplomático importante" durante la COP31, que tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre en Antalya.

"Es sumamente valioso que podamos transmitir al mundo, en primer lugar, que Estados Unidos se ha pronunciado y, en segundo lugar, que muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos son los mismos", como los refugiados climáticos y la necesidad de descarbonizar la economía, afirmó Casten durante una conferencia telefónica con la prensa.

La delegación estará encabezada por el Sustainable Energy and Environment Coalition (SEEC) Institute, un centro de análisis independiente.

Según precisó esa institución, los legisladores se reunirán con responsables políticos, organizaciones de la sociedad civil y líderes empresariales, con el fin de "explorar oportunidades para un compromiso renovado de Estados Unidos en materia de clima, energía y política económica".

Antes de conocerse los resultados electorales, Trump había amenazado con ejercer su poder de veto en caso de una victoria demócrata tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo que planteaba dudas sobre la capacidad de los demócratas para legislar, especialmente en lo que respecta al clima.

Sin embargo, Casten recordó que una de las principales preocupaciones de los votantes fue el aumento de los precios.

"Los dos principales motores de la inflación en la actualidad" son los aranceles impuestos por Trump, que han encarecido los paneles solares y los vehículos eléctricos, y la guerra en Irán, que ha provocado un aumento de los precios del petróleo.

El legislador demócrata se muestra "razonablemente optimista" respecto a la posibilidad de encontrar oportunidades para legislar, al considerar que el Partido Republicano ha apoyado en el pasado ciertas políticas medioambientales como el comercio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero o la protección de la capa de ozono.