León queda tercero en la Leagues Cup y clasifica a la Concachampions

Con gol del colombiano Díber Cambindo, el León venció 1-0 al América el domingo en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup en el estadio Shell Energy de Houston, y además se clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf.

En un partido carente de emociones, La Fiera del entrenador argentino Javier Gandolfi encontró el gol de la victoria en una jugada de táctica fija.

Al minuto 80, el colombiano Daniel Arcila cobró un tiro libre desde el segundo tercio de la cancha por el centro, Cambindo apareció en el área americanista y se anticipó a la salida del portero para marcar el 1-0 con un remate de cabeza.

Para Gandolfi, la clasificación a la Concachampions "era un objetivo importantísimo, pocas personas confiaban en que el equipo iba a tener esta oportunidad en un partido tan complejo".

El estratega del León consideró que en "el primer tiempo el rival nos generó situaciones por errores propios, después fue un partido parejo. En el segundo tiempo nuestro equipo generó y nos faltó estar finos en la definición".

De esta manera terminó la racha de 11 partidos sin perder en 90 minutos (cinco en Leagues Cup y seis en la liga local) que tenía el uruguayo Guillermo Almada como director técnico del América.

"Hoy no me gustó el equipo, para nada", dijo Almada y reconoció que "fue el peor partido desde que estamos acá, sin intensidad. Debemos respetar nuestra identidad, debimos haber tenido más hambre. No me sentí identificado con lo que vi".

Más tarde en el mismo estadio, el Toluca y el Monterrey disputaban la final.

Los nueve equipos de la Liga MX que se clasificaron para la próxima Concachampions son: Toluca, Cruz Azul, Tigres, Pumas, América, Guadalajara, Monterrey, Pachuca y León.