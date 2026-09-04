Leve alza del petróleo en semana marcada por preocupaciones sobre Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron al alza el viernes, en momentos en que el mercado intenta evaluar el impacto de la escalada entre Irán y EE.UU. sobre el flujo de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en noviembre, subió un 0,80%, hasta los 96,28 dólares por barril

El aumento fue de casi 8% en una semana, un periodo marcado por la reanudación de los ataques aéreos estadounidenses en Irán y respuesta de Teherán, en particular contra objetivos militares vinculados a EE.UU.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en octubre, ganó un 0,20% el viernes, hasta los 91,48 dólares por barril

"La escalada está impulsando el precio del crudo, pero el repunte podría perder fuerza si los envíos (de buques cisterna) a través del estrecho de Ormuz continúan sin contratiempos", explicaron los analistas de ING

"Los informes sobre el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz no ofrecen una imagen clara de la situación", afirmó Barbara Lambrecht, de Commerzbank

El jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió un gráfico en su red social Truth que mostraba 18 millones de barriles diarios transitando por esa vía, una cifra que, según él, se acerca a los 20 millones registrados antes de la guerra

El mercado cree que el mandatario sobreestima los flujos, pero no hay consenso sobre las cifras exactas

La Agencia de Información sobre Energía de EE.UU. (Eia) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) publicarán la semana próxima sus actualizaciones mensuales sobre las perspectivas de la oferta y la demanda mundiales

Las importaciones chinas de crudo, que se conocerán el martes, "ofrecerán una visión más clara de la situación de la demanda", señaló Lambrecht

La pérdida de millones de barriles en el Golfo Pérsico debido al conflicto se vio mitigada por una disminución en las compras chinas

Por otra parte, en EE.UU., el precio del galón (3,78 litros) de diésel alcanzó un nuevo récord en las gasolineras, con un promedio de 5,85 dólares, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA)