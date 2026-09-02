Leve alza del petróleo en un mercado tenso por hostilidades en Medio Oriente

Los precios del petróleo cerraron al alza este miércoles, aún sacudidos por la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio y la ausencia de señales de distensión

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subió 1,04% hasta 95,63 US$. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, ganó 0,63% hasta 91,01 US$

El repunte de los precios "se produjo con la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, tras una tregua de un mes. Desde entonces, se han sucedido numerosos ataques de represalia", señala David Morisson, analista de Trade Nation

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este miércoles estar dispuesto a golpear de nuevo a Irán "en cualquier momento", al día siguiente de un ataque contra instalaciones iraníes

La atención de los inversores sigue centrada en el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica que el presidente estadounidense propuso rebautizar como "estrecho Trump"

Según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Xinhua, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que Pekín está dispuesto a ayudar a los países de Oriente Medio a "garantizar la seguridad" de la navegación en la región

Esto permitió atenuar en cierta medida las tensiones en el mercado petrolero, que por otro lado sigue sin tener claro el volumen real de hidrocarburos exportados desde el Golfo

El ministro estadounidense de Energía, Chris Wright, declaró al medio estadounidense CNBC que más de 17 millones de barriles de petróleo transitaron por Ormuz el lunes, una cifra cercana a la que se registraba antes de la guerra